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Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sol bek takviyesi istemesi üzerine bir süredir arayışlarda bulunan yönetim, transferi bitirmeye çok yaklaştı. Sarı lacivertliler bu ismi yerli statüsünde de oynatabilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 11:21
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Kanarya'da sol bekte Ferdi Kadıoğlu oynuyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Teknik direktör Jorge Jesus onun delici özelliklerinden faydalanmak istiyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Sol bekte rakip kaleye uzak kaldığı için bir an önce onu bu mevkiden kaydırmayı planlıyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Orijini sol bek olan Ezgjan Alioski'yi beğenmeyen Portekizli çalıştırıcı bu bölgeye mutlaka transfer istedi.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Makedon futbolcuyla yolların ayrılıp yabancı kontenjanında yer açmak da planlanıyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Teknik direktör Jorge Jesus'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçından sonra açık biçimde dile getirdiği sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Jayden Oosterwolde'de adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Listenin ilk sırasında yer alan Hollandalı futbolcunun kulübü Parma ile görüşmelerin hızlandığı ve transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Oosterwolde henüz 21 yaşında olduğu için Süper Lig'de uygulanan yabancı sınırlamasına da takılmayacak.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

A TAKIM LİSTESİNE YAZILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2 milyon Euro olan Oosterwolde 26 Nisan 2001 doğumlu olduğu için Süper Lig'de hemen oynayabilecek.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

F.Bahçe'nin bu oyuncuda ısrar etmesinin bir başka sebebi ise gelecek vadeden bir futbolcu olması.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

PARMA 3 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Bilindiği üzere sarı lacivertli kulüp, Eljif Elmas'la başlayıp, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Attila Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek ve İsak Vural gibi genç oyunculara yatırım yapmış ve son derece olumlu geri dönüşler almıştı.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Hollanda'da Twente Kulübü'nün altyapısından yetişen Oosterwolde de kısa sürede büyük gelişme kaydetti.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

Hürriyet'in haberine göre geçen yılın ocak ayında kiralık gittiği Parma tarafından temmuz ayında bonservisi 3 milyon Euro'ya alınan Oosterwolde, bu sezon 19 resmi maçta oynadı ve 1 gol attı.

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