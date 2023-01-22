Fenerbahçe transferi bitiriyor! Yerli statüsünde oynayacak

A TAKIM LİSTESİNE YAZILACAK



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen kurala göre kulüpler, 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayıp A takım listesine yazabiliyor.