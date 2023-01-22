Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler, iç transferi de hareketli geçiriyor. Fenerbahçe genç oyuncusu İsmail Yüksek ile sözleşme yenilemişti. Kanarya, 23 yaşındaki futbolcu için Avrupa kapısını açık bıraktı. 2027 yılına kadar imza atan Yüksek'e Avrupa'dan teklif gelirse Fenerbahçe, oyuncunun önünü açacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Fenerbahçe devre arası trasnfer döneminin başlamasıyla beraber çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Savunmaya takviye yapan sarı-lacivertli ekip kadrosuna Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i ekledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Fenerbahçe, bu transferde 28 yaşındaki futbolcu için 3.7 milyon euro ödedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Kanarya'da iç trasfer harekatı da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Sarı-lacivertli takım Bruma'nın bonservisini aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Yönetim, PSV'ye 4.5 milyon euro ödedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Ayrıca Fenerbahçe, yükselen yıldızı İsmail Yüksek'in sözleşmesini önceki gün 2027 yılına kadar uzattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Oyuncusuna Avrupa için açık kapı bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli yöneticiler, görüşme aşamasında genç orta sahaya, "Avrupa'ya transferini engellemeyiz" sözü verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Dev kulüplerde forma giyme hayali olan İsmail Yüksek'in, öncelikli hedefi ise Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Ardından takımına para kazandırarak transferini gerçekleştirmek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

BAYER LEVERKUSEN TAKİP EDİYOR

Başarılı orta saha ile Alman kulübü Bayer Leverkusen yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Bundesliga ekibi, bu sezon İsmail'i birçok maçta takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

4.8 milyon Euro piyasa değeri olan sarı-lacivertli futbolcu, yeni sözleşmeye göre, yarım sezon için 250 bin Euro (5.1 milyon TL) alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Kalan dört yıl da ise sezon başına 500 bin Euro (10.2 milyon Tl) net ücret kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

İsmail'in maaşı yeni kontrat öncesi yıllık 250 bin liraydı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 17 maçta 1 gol-1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Gölcükspor'dan da Fenerbahçe'ye adım atan Yüksek, sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

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