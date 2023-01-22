FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e Avrupa sözü! Teklif alırsa...

Fenerbahçe devre arası trasnfer döneminin başlamasıyla beraber çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe devre arası trasnfer döneminin başlamasıyla beraber çalışmalarını hızlandırdı.
Savunmaya takviye yapan sarı-lacivertli ekip kadrosuna Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i ekledi.
Fenerbahçe, bu transferde 28 yaşındaki futbolcu için 3.7 milyon euro ödedi.
Kanarya'da iç trasfer harekatı da başladı.
Sarı-lacivertli takım Bruma'nın bonservisini aldı.
Yönetim, PSV'ye 4.5 milyon euro ödedi.
Ayrıca Fenerbahçe, yükselen yıldızı İsmail Yüksek'in sözleşmesini önceki gün 2027 yılına kadar uzattı.
Oyuncusuna Avrupa için açık kapı bıraktı.
Dev kulüplerde forma giyme hayali olan İsmail Yüksek'in, öncelikli hedefi ise Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak.
Ardından takımına para kazandırarak transferini gerçekleştirmek.
BAYER LEVERKUSEN TAKİP EDİYOR
Başarılı orta saha ile Alman kulübü Bayer Leverkusen yakından ilgileniyor.
Bundesliga ekibi, bu sezon İsmail'i birçok maçta takip etti.
4.8 milyon Euro piyasa değeri olan sarı-lacivertli futbolcu, yeni sözleşmeye göre, yarım sezon için 250 bin Euro (5.1 milyon TL) alacak.
Kalan dört yıl da ise sezon başına 500 bin Euro (10.2 milyon Tl) net ücret kazanacak.
İsmail'in maaşı yeni kontrat öncesi yıllık 250 bin liraydı.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 17 maçta 1 gol-1 asistlik katkı sağladı.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı.
İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele etti.
Sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Gölcükspor'dan da Fenerbahçe'ye adım atan Yüksek, sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.