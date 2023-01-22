Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli teknik adam, Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçında ilk 11'de şans verdiği Arda Güler ile ilgili kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 12:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Sarı-lacivertliler ligde 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla son sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

LİGDE 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Ümraniyespor pazartesi günü oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer alamayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve haftaya oynanacak Kasımpaşa karşısında görev alabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique ve Attila Szalai ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Ümraniyespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

ARDA GÜLER KULÜBEDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçına ilk 11'de başlayan genç yıldız Arda Güler'in Ümraniyespor karşılaşmasında yedek soyunması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

İşte Jorge Jesus'un Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

ALTAY BAYINDIR

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

FERDİ KADIOĞLU

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

SAMET AKAYDIN

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

ATTILA SZALAI

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

OSAYI SAMUEL

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

WILLIAN ARAO

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

MIGUEL CRESPO

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

EMRE MOR

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

DIEGO ROSSI

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