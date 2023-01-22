FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Ümraniyespor maçı 11'ini belirledi! Arda Güler...

Sarı-lacivertliler ligde 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla son sırada yer alıyor.