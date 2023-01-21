Gol makinesi Enner Valencia! O istatistik ortaya çıktı!

Enner Valencia fırtınası hız kesmeden devam ediyor... Harika bir sezon geçiren Ekvadorlu futbolcu bu sezon oynadığı 4 organizasyonda gol attı. Süper Lig'de 15 kez fileleri havalandıran (4 de asist yaptı) 33 yaşındaki yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti... Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada 18 gol+4 asiste ulaşan Valencia, gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 5 gol önünde zirvede yer alıyor... Katar'daki Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı formasıyla da 3 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, bu sezon 'Süpermen' lakabına yakışır bir performans sergiliyor...