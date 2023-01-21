Haberler Fenerbahçe Gol makinesi Enner Valencia! O istatistik ortaya çıktı!

Gol makinesi Enner Valencia! O istatistik ortaya çıktı!

Muhteşem bir sezon geçiren Enner Valencia; Süper Lig, Avrupa Ligi, Dünya Kupası ve Türkiye Kupası’nda gol attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Gol makinesi Enner Valencia! O istatistik ortaya çıktı!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Enner Valencia fırtınası hız kesmeden devam ediyor... Harika bir sezon geçiren Ekvadorlu futbolcu bu sezon oynadığı 4 organizasyonda gol attı. Süper Lig'de 15 kez fileleri havalandıran (4 de asist yaptı) 33 yaşındaki yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti... Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada 18 gol+4 asiste ulaşan Valencia, gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 5 gol önünde zirvede yer alıyor... Katar'daki Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı formasıyla da 3 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, bu sezon 'Süpermen' lakabına yakışır bir performans sergiliyor...

DİĞER
45'lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! 27 yıldır 56 kilo! İşte Demet Şener'in güzellik sırrı...
İngiltere'nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor! İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan doğum için Türkiye'yi düşünüyor
Cimbom'da orta sahaya 2 aday!
Dev teklifi reddetti! İşte Aboubakar transferinin perde arkası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Oosterwolde'de ısrarcı! Yeni teklif yapıldı
277 milyon lira kâr
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
2023 bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar İstanbul'a geldi! Aboubakar İstanbul'a geldi! 04:27
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:19
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:18
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:07
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:03
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:59
Daha Eski
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:58
Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! 00:35
"Korkuyorlar!" "Korkuyorlar!" 00:29
Sakarya coştu Sakarya coştu 00:25
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! 00:13
Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi değişti! Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi değişti! 00:13