Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Fenerbahçe'de Osayi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Osayi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerin Nijeryalı yıldızının akıbeti merak konusu.
RİZESPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmişti.
Mücadele, sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.
Maçta Osayi, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Yıldız ismin yerine Willian Arao oyuna girmişti.
81. dakikada oyundan çıkan Osayi'nin akıbeti merak ediliyordu.
Maç sonrası Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.
Osayi'nin sağlık kontrollerinin maç esnasında yapıldığı biliniyor.
DURUMU NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Yıldız isim oyundan sekerek ayrılmıştı.
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu.
Öte yandan Osayi'nin, Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceği, 21 Ocak Cumartesi günü belli olacak.
TRANSFERİN GÖZDESİ
Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip olmuştu.
İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'ye sağ açık olarak transfer edilen ancak kendisini sağ bekte bulan Osayi Samuel, bu sezon istenilen performansı sergilemese de İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin QPR'dan transfer ettiği yıldız futbolcuyu Crystal Palace'tan sonra Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği belirtildi.
İngiliz ekibinin transfer şartlarını öğrenmek için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Nottingham'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağı öğrenildi.
QPR'dan 508 bin Euro bonservisle transfer edilen genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin yönetiminin de kolaylık sağlaması bekleniyor.
Osayi Samuel geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alarak istikrarlı bir grafik çizmişti.