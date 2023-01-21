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Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Nijeryalı yıldızı Osayi Samuel, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fenerbahçe cephesinde Osayi'nin Ümraniyespor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 11:16
Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Fenerbahçe'de Osayi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Sarı lacivertlilerin Nijeryalı yıldızının akıbeti merak konusu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

RİZESPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Mücadele, sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Maçta Osayi, sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Yıldız ismin yerine Willian Arao oyuna girmişti.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

81. dakikada oyundan çıkan Osayi'nin akıbeti merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Maç sonrası Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Osayi'nin sağlık kontrollerinin maç esnasında yapıldığı biliniyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

DURUMU NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Yıldız isim oyundan sekerek ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Öte yandan Osayi'nin, Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceği, 21 Ocak Cumartesi günü belli olacak.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

TRANSFERİN GÖZDESİ
Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi Samuel'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip olmuştu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

İngiliz ekibinin yıldız oyuncu için 11 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Fenerbahçe'ye sağ açık olarak transfer edilen ancak kendisini sağ bekte bulan Osayi Samuel, bu sezon istenilen performansı sergilemese de İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Fenerbahçe'nin QPR'dan transfer ettiği yıldız futbolcuyu Crystal Palace'tan sonra Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

İngiliz ekibinin transfer şartlarını öğrenmek için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Nottingham'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

QPR'dan 508 bin Euro bonservisle transfer edilen genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe'nin yönetiminin de kolaylık sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Sakatlık...

Osayi Samuel geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alarak istikrarlı bir grafik çizmişti.

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