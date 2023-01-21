Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERERİ | Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

TRANSFER HABERERİ | Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını eriterek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un ise gözü bir yandan transferde. Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecekler de netleşmeye başladı. Kanarya'da bu doğrultuda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:16
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Mücadelede çeyrek finale yükselen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin golleri 12. dakikada Zajc ve 89'da Valencia'nın ayağından geldi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 26. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarına da başladı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını eriterek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Teknik direktör Jorge Jesus'un ise gözü bir yandan transferde.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Portekizli hocanın talebi doğrultusunda sarı lacivertliler, ilk hamlesini stoperden yana kullandı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, İstanbul devine transfer oldu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Kanarya'da transfer hamleleri ise devam edecek.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

SÜRPRİZ AYRILIK!

Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecekler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Brezilya basını, Flamengo'nun temsilcilerinin Diego Rossi için Fenerbahçe ile görüşme yapacağını yazdı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Uruguaylı kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapıyı 15 milyon euro'dan açması bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! 15 milyon Euro...

Diego Rossi bu sezon tüm kulvarlarda 10 asist yaparken, 3 de gol kaydetti.

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