FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Beşiktaşlı Jakson Muleka'nın adı bir süredir Al Ahly ile geçiyordu.
Beşiktaşlı Jakson Muleka'nın adı bir süredir Al Ahly ile geçiyordu.
Al Ahly kulübü, Muleka için hem kiralık hem de satın alma opsiyonlu teklif sunmuştu.
Oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyordu.
Transfer, böylelikle tıkandı.
Al Ahly, forvet transferi için 3 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.
Bununla beraber Suudi basınından yeni bir iddia gündeme geldi.
Haberde, Al Ahly'in gündemindeki yeni golcüler okuyuculara aktarıldı.
SAMATTA LİSTEDE
Al Ahly yönetimi, forvet transferi için belirlediği bütçeyi aşmak istemiyor.
Öte yandan olası golcü transferinde, Samatta'nın da listede yer aldığı kaydedildi.
'KÜÇÜK BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA...'
Samatta'ya ilişkin, Fenerbahçe'nin sezon başında Gent'e kiraladığı ve yaklaşık 2.5 milyon euroluk bonservis bedelinin olduğu kaydedildi.
Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği detayına da yer verildi.
Daha önce Premier Lig'de de oynadığı hatırladılar Samatta'nın transferinin kolay olabileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Samatta'yı elden çıkarmaya onay verebileceği, küçük bir ücret karşılığında Al Ahly'ın yolunu tutabileceği yazıldı.
Samatta bu sezon Genk'e kiralanmıştı.
Golcü futbolcu toplam 18 maçta yer aldı.
425 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.
Samatta, Tanzanya Milli Takımı ile 68 maça çıkarken 22 gole imza attı.