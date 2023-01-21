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FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Al Ahly, bir süredir Beşiktaşlı Jackson Muleka'nın transferiyle yakından ilgileniyordu. Suudi basınında yer alan habere göre Beşiktaş ile anlaşma sağlanamadı. Bununla beraber Al Ahly, forvet pozisyonu için yeni bir arayışa girdi ve listesine, bonservisi Fenerbahçe'de olan Samatta'yı aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 13:48
FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Beşiktaşlı Jakson Muleka'nın adı bir süredir Al Ahly ile geçiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Al Ahly kulübü, Muleka için hem kiralık hem de satın alma opsiyonlu teklif sunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Suudi kulübü, Beşiktaş'a Muleka için 48 saat süre vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Suudi basınında yer alan habere göre Muleka ve Al Ahly anlaşmaya varmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Beşiktaş, Muleka için, Al Ahly'in verdiği miktardan fazlasını talep etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Transfer, böylelikle tıkandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Al Ahly, forvet transferi için 3 milyon dolarlık bütçe ayırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Bununla beraber Suudi basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Haberde, Al Ahly'in gündemindeki yeni golcüler okuyuculara aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

SAMATTA LİSTEDE
Al Ahly yönetimi, forvet transferi için belirlediği bütçeyi aşmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Öte yandan olası golcü transferinde, Samatta'nın da listede yer aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

'KÜÇÜK BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA...'
Samatta'ya ilişkin, Fenerbahçe'nin sezon başında Gent'e kiraladığı ve yaklaşık 2.5 milyon euroluk bonservis bedelinin olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği detayına da yer verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Daha önce Premier Lig'de de oynadığı hatırladılar Samatta'nın transferinin kolay olabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Fenerbahçe'nin Samatta'yı elden çıkarmaya onay verebileceği, küçük bir ücret karşılığında Al Ahly'ın yolunu tutabileceği yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Samatta bu sezon Genk'e kiralanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Muleka transferi yattı listede Samatta var! Teklif...

Golcü futbolcu toplam 18 maçta yer aldı.

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