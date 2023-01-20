Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe Bruma transferini KAP'a bildirdi!

SON DAKİKA - Fenerbahçe Bruma transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, kiralık olarak forma giyen Bruma'nın bonservisini aldı. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı bildirimde, transferi duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:43 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:58
SON DAKİKA - Fenerbahçe Bruma transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe sezon başında PSV'den kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldı.

Sarı-lacivertliler KAP'a yaptığı bildirimde, transfer için Hollanda ekibine 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Taraflar arasında 2.5+1 yıllık anlaşma yapıldı.

İşte kulüpten yapılan açıklama...
"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."

Sezon başında kadroya katılan Bruma, Fenerbahçe formasıyla 5 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. 28 yaşındaki oyuncuya yabancı sınırı nedeniyle sezonun ilk yarısı için lisans çıkarılmamıştı.

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