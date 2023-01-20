Haberler Fenerbahçe PFDK’dan 348 bin 500 lira ceza

PFDK’dan 348 bin 500 lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye toplamda 348 bin 500 lira ceza verdi... Gaziantep deplasmanında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira (5. kez gerçekleşmesi), kötü tezahürattan 130 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 162 bin 500 lira (4. kez gerçekleşmesi) olmak üzere toplamda 348 bin 500 lira ceza uygulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
PFDK’dan 348 bin 500 lira ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye toplamda 348 bin 500 lira ceza verdi... Gaziantep deplasmanında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira (5. kez gerçekleşmesi), kötü tezahürattan 130 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 162 bin 500 lira (4. kez gerçekleşmesi) olmak üzere toplamda 348 bin 500 lira ceza uygulandı.
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