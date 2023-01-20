Pereira’nın gözü Rossi’de

Bu sezon şimdiden 10 asist yapan Diego Rossi, Jesus'un eski takımı Flamengo'nun transfer listesine girdi. Brezilya ekibinin başına geçen Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den tanıdığı Uruguaylı kanat oyuncusunu çok istediği belirtildi. Flamengo'nun önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.
Busezon şimdiden 10 asist yapan Diego Rossi, Jesus'un eski takımı Flamengo'nun transfer listesine girdi. Brezilya ekibinin başına geçen Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'den tanıdığı Uruguaylı kanat oyuncusunu çok istediği belirtildi. Flamengo'nun önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.