Haberler Fenerbahçe Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Genç oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi de listesine almıştı. İtalyan kulübünden sarı lacivertlilerin teklifine yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 11:42
Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketleri günler geçiren Fenerbahçe , ilk transferini defansa yapmış ve Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Sol bekteki Alioski'den memnun olmayan Jesus, takviye yapılmasını yönetimden istedi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol bek transferi için yaptığı teklif ve haberin ayrıntıları...

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

'FENERBAHÇE VİLLA'NIN PEŞİNDE'

Bu iddia Kolombiya basınına ait. Sarı- Lacivertliler, Boca Junior forması giyen Sebastian Villa'nın maliyeti için araştırmalara başladığı kaydedildi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Kolombiyalı hücum oyuncusunun Avrupa'da şansını denemek istediği, Fenerbahçe'nin teklif yapması halinde buna sıcak bakacağı kaydedildi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

2018'den beri Boca forması giyen Villa, Arjantin ekibinde toplamda 147 maça çıktı, 28 gol, 29 asistlik katkı sağladı.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Kolombiyalı oyuncu her iki kanadın yanı sıra forvette görev yapabiliyor. Sebastian Villa ayrıca milli takımda da 4 kez sahaya çıktı.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

VALENCİA'DAN CRUZ AZUL'A RET

Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti. Brezilya'dan Internacional ve Arjantin'den River Plate'in ilgilendiği tecrübeli golcü için ilk resmi girişimin Cruz Azul'dan geldiği kaydedildi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Meksika devinin başkanı Victor Manuel Velazquez, Ekvadorlu oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptıklarını açıkladı.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Ancak Meksika basınında yer alan haberlere göre Valencia, sezonu Fenerbahçe'de bitirmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Cruz Azul'un Radamel Falcao ve Luiz Suarez için yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

PARMA REDDETTİ
Serie B ekibi Parma'da forma giyen Hollandalı yıldız için Fenerbahçe'nin ilk teklifi kiralama yönündeydi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

21 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelmeyi çok istese de Parma bu teklifi geri çevirdi.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

FENERBAHÇE SERVET ÖNERDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı- Lacivertliler, Hollandalı sol bek için kesenin ağzını açtı.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Buna göre Fenerbahçe'nin Oosterwolde için renktaşına yaptığı son teklif, bonservisi için 5.5 milyon Euro (112 milyon TL) önermek olduğu.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Sarı- Lacivertliler ayrıca Parma'ya, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay vermeyi de taahhüt Etti.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

İtalyan ekibi, sezon başında 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oosterwolde'yi kaybetmek istemiyor.

Parma'dan Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde yanıtı!

Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe için istekli olması nedeniyle, yapılan son teklifin kabul edilebileceği belirtildi.

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