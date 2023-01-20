Haberler Fenerbahçe Mert Hakan’a Hatay talip

Mert Hakan’a Hatay talip

Bu sezon kulübeye hapsolan Mert Hakan Yandaş’a Hatayspor talip oldu. Yerel basın, teknik direktör Volkan Demirel’in tecrübeli futbolcu için başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptığını yazdı. Koç’un ‘İkna edersen, al götür’ dediği ileri sürüldü... Jesus’tan 12 maçta 336 dakika süre alabilen Yandaş, 1 gol+1 asist gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Mert Hakan’a Hatay talip
Bu sezon kulübeye hapsolan Mert Hakan Yandaş'a Hatayspor talip oldu. Yerel basın, teknik direktör Volkan Demirel'in tecrübeli futbolcu için başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptığını yazdı. Koç'un 'İkna edersen, al götür' dediği ileri sürüldü... Jesus'tan 12 maçta 336 dakika süre alabilen Yandaş, 1 gol+1 asist gerçekleştirdi.
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