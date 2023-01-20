Mert Hakan’a Hatay talip

Bu sezon kulübeye hapsolan Mert Hakan Yandaş’a Hatayspor talip oldu. Yerel basın, teknik direktör Volkan Demirel’in tecrübeli futbolcu için başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptığını yazdı. Koç’un ‘İkna edersen, al götür’ dediği ileri sürüldü... Jesus’tan 12 maçta 336 dakika süre alabilen Yandaş, 1 gol+1 asist gerçekleştirdi.
Bu sezon kulübeye hapsolan Mert Hakan Yandaş'a Hatayspor talip oldu. Yerel basın, teknik direktör Volkan Demirel'in tecrübeli futbolcu için başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptığını yazdı. Koç'un 'İkna edersen, al götür' dediği ileri sürüldü... Jesus'tan 12 maçta 336 dakika süre alabilen Yandaş, 1 gol+1 asist gerçekleştirdi.