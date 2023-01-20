Maor iddiası

Genç oyunculara yatırıma son dönemde ağırlık veren yönetim bu yönde de arayışları sürdürüyor... İsrail'in FC Ashdod takımında oynayan 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ın bu kapsamda İstanbul'a getirileceği ileri sürüldü. Hem İsrail hem Türk pasaportu taşıdığı belirtilen Yashilirmak stoper mevkisinde görev yapıyor. Maor'un Akademi takımlarında denendikten sonra performansına göre A takıma dahil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Genç oyunculara yatırıma son dönemde ağırlık veren yönetim bu yönde de arayışları sürdürüyor... İsrail'in FC Ashdod takımında oynayan 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ın bu kapsamda İstanbul'a getirileceği ileri sürüldü. Hem İsrail hem Türk pasaportu taşıdığı belirtilen Yashilirmak stoper mevkisinde görev yapıyor. Maor'un Akademi takımlarında denendikten sonra performansına göre A takıma dahil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.