Joao Pedro piyangosu

Joao Pedro'ya Fiorentina'nın talip olması transfer için kaynak arayan Fenerbahçe'de memnuniyetle karşılandı... 30 yaşındaki oyuncunun satışı ya da kiralanması halinde hem kontenjanda yer açılacak hem de yerine daha iyi bir forvet alınma imkanı doğacak. Büyük ümitlerle alınan Pedro, 15 resmi maçta 2 gol+1 asistle beklentilerin altında kalmıştı.
JoaoPedro'ya Fiorentina'nın talip olması transfer için kaynak arayan Fenerbahçe'de memnuniyetle karşılandı... 30 yaşındaki oyuncunun satışı ya da kiralanması halinde hem kontenjanda yer açılacak hem de yerine daha iyi bir forvet alınma imkanı doğacak. Büyük ümitlerle alınan Pedro, 15 resmi maçta 2 gol+1 asistle beklentilerin altında kalmıştı.