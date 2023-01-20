Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Genç oyunculara yatırıma son dönemde ağırlık veren yönetim bu yönde de arayışları sürdürüyor...
Genç oyunculara yatırıma son dönemde ağırlık veren yönetim bu yönde de arayışları sürdürüyor...
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre çalışmalar devam ediyor.
Birçok mevkide geniş bir oyuncu havuzu olan Kanarya, titiz bir operasyon yürütüyor.
Isak Vural, Tiago Çukur ve Jin-ho Jo gibi oyunculara imza attıran sarı-lacivertlilerde harekat devam ediyor.
Geleceğe yönelik hamlelerde bulunan Fenerbahçe, 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin genç oyuncunun transferinde anlaşma sağladığı ifade ediliyor.
İSTANBUL'A GELECEK!
İsrail'in FC Ashdod takımında oynayan 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ın bu kapsamda İstanbul'a getirileceği ileri sürüldü.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da radarında olan Maor, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
Yashilirmak'ın hem İsrail hem Türk pasaportu bulunuyor.
Genç oyuncu stoper mevkisinde görev yapıyor.
Maor'un Akademi takımlarında denendikten sonra performansına göre A takıma dahil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
A Takım ile beraber de idmanlara çıkacak olan 18 yaşındaki savunmacı, ilerleyen dönemdeki karşılaşmalarda takıma monte edilecek.
Maor Yashilirmak 2022 yılında verdiği bir röportajda "Yurt dışındaki favori futbol takımım Türk kulübü Fenerbahçe.
Babamın ve benim en büyük hayalimiz orada oynamak" ifadelerini kullanmıştı.
1.85 boyundaki genç yıldız bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşmada sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 360 dakika süre aldı.
Maor Yashilirmak, İsrail'in alt yaş milli takımlarında 16 kez forma giydi.