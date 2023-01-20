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Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Genç oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu 18 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferde anlaşmaya varan Kanarya, genç yıldız adayını İstanbul'a getirecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 10:43
Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Genç oyunculara yatırıma son dönemde ağırlık veren yönetim bu yönde de arayışları sürdürüyor...

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Birçok mevkide geniş bir oyuncu havuzu olan Kanarya, titiz bir operasyon yürütüyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Isak Vural, Tiago Çukur ve Jin-ho Jo gibi oyunculara imza attıran sarı-lacivertlilerde harekat devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Geleceğe yönelik hamlelerde bulunan Fenerbahçe, 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertli yönetimin genç oyuncunun transferinde anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'A GELECEK!
İsrail'in FC Ashdod takımında oynayan 18 yaşındaki Maor Yashilirmak'ın bu kapsamda İstanbul'a getirileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da radarında olan Maor, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Yashilirmak'ın hem İsrail hem Türk pasaportu bulunuyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Genç oyuncu stoper mevkisinde görev yapıyor.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Maor'un Akademi takımlarında denendikten sonra performansına göre A takıma dahil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

A Takım ile beraber de idmanlara çıkacak olan 18 yaşındaki savunmacı, ilerleyen dönemdeki karşılaşmalarda takıma monte edilecek.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Maor Yashilirmak 2022 yılında verdiği bir röportajda "Yurt dışındaki favori futbol takımım Türk kulübü Fenerbahçe.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

Babamın ve benim en büyük hayalimiz orada oynamak" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye 18'lik stoper! İstanbul'a geliyor

1.85 boyundaki genç yıldız bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşmada sahaya çıktı.

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