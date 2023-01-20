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Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 19:53
Fenerbahçe ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Çaykur Rizespor maçındaki "saha olayları" nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.

Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Gaziantep FK maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya gönderildi.

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