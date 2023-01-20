Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek ile sözleşme yeniledi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi sona erecek olan Zajc, Altay ve Valencia ile görüşmelerini sürdüren Kanarya'da İsmail Yüksek ile sözleşme yenilendi. Sarı lacivertliler Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 14:37 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 14:43
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İsmail Yüksek ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sözleşmesi sona erecek olan Zajc, Altay ve Valencia ile görüşmelerini sürdüren Kanarya'da İsmail Yüksek ile sözleşme yenilendi.

Sarı lacivertliler Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

"EN GÜZEL GÜNLERİMDEN BİRİ!"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail, şunları söyledi;

"Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm."

"Attığım bu imzanın karşılığını sahada en iyi şekilde vermem gerekiyor. Bunun için daha da çok çalışmam gerekiyor. Hocama da sezon başında bana güvendiği ve bu formayla şans verdiği için çok teşekkür ederim."

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