Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında bir pozisyonda teknik direktör Jorge Jesus'un tepkisini çekti. Deneyimli hocanın genç oyuncuyu sert bir şekilde uyarması taraftarlar tarafından hoş karşılanmadı. Sarı-lacivertli taraftarlarca Jesus'un abartılı tepki verdiği görüşü hakim oldu. Kupada Rizespor'a karşı 1 asistle oynayan Arda Güler ile ilgili çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 16:39
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan Arda Güler, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

17 yaşındaki genç yıldız bu müsabakayla uzun zaman sonra formasına kavuşmuş oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

FENERBAHÇE TARAFTARI BAĞRINA BASTI
Fenerbahçe taraftarları, Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Sarı-Lacivertliler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Arda Güler'in takımın en formda isimlerinden biri olduğunu ve sürekli 11'de olması gerektiğini belirtiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Fenerbahçe taraftarları, Çaykur Rizespor maçında yine klas hareketlere imza atan oyuncularını adeta bağırlarına bastılar.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

MIHA ZAJC'A MÜTHİŞ BİR ASİST YAPTI!
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maça 11'de başlayan genç yıldız yine taraftarı mest etmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Sarı-lacivertliler, 12. dakikada Zajc'ın attığı golle öne geçti. Arda, Zajc'a muhteşem bir asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Fenerbahçe tribünleri uzun süre Arda'nın adını haykırdı. Genç yıldızın ilk yarıda Osayi ile yaptığı paslaşmalar Jorge Jesus'u kızdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Jesus'un tepkisini gören Arda, gözlerini hocasından alamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

JESUS ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Maçın 20. dakikasında Arda ve Osayi, sağ kanatta birbirleriyle verkaç yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Uzun süren paslaşma sonunda topu Çaykur Rizesporlu futbolcular kaptı. Jorge Jesus, Arda'ya oyunu genişletmediği için sert şekilde uyardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Oyunun aktığı sırada Arda hocasından gözlerini alamadı. Yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Takvim'in haberine göre; Taraftarların büyük bir kısmı Portekizli hocanın Arda Güler'e abartılı tepki gösterdiği görüşünde birleşti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

TAKIMIN EN SKORER ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU
Arda Güler, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmasa da skora katkısıyla dikkatleri çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Genç yetenek, 75 dakikada bir skora katkı yapıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Takımın ağır toplarından Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışında skora en fazla katkı yapan isim Arda Güler

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Genç yıldız, görev aldığı kısa süre içerisinde 3 gol, 2 asist üreterek taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

İLK SIRADA ENNER VALENCIA YER ALIYOR
İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu.

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