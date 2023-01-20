FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a tepkilerin nedeni ortaya çıktı! Arda Güler...

Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan Arda Güler, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev aldı.
Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan Arda Güler, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev aldı.
17 yaşındaki genç yıldız bu müsabakayla uzun zaman sonra formasına kavuşmuş oldu.
FENERBAHÇE TARAFTARI BAĞRINA BASTI
Fenerbahçe taraftarları, Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor.
Sarı-Lacivertliler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Arda Güler'in takımın en formda isimlerinden biri olduğunu ve sürekli 11'de olması gerektiğini belirtiyor.
Fenerbahçe taraftarları, Çaykur Rizespor maçında yine klas hareketlere imza atan oyuncularını adeta bağırlarına bastılar.
MIHA ZAJC'A MÜTHİŞ BİR ASİST YAPTI!
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maça 11'de başlayan genç yıldız yine taraftarı mest etmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, 12. dakikada Zajc'ın attığı golle öne geçti. Arda, Zajc'a muhteşem bir asist yaptı.
Fenerbahçe tribünleri uzun süre Arda'nın adını haykırdı. Genç yıldızın ilk yarıda Osayi ile yaptığı paslaşmalar Jorge Jesus'u kızdırdı.
Jesus'un tepkisini gören Arda, gözlerini hocasından alamadı.
JESUS ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Maçın 20. dakikasında Arda ve Osayi, sağ kanatta birbirleriyle verkaç yaptı.
Uzun süren paslaşma sonunda topu Çaykur Rizesporlu futbolcular kaptı. Jorge Jesus, Arda'ya oyunu genişletmediği için sert şekilde uyardı.
Oyunun aktığı sırada Arda hocasından gözlerini alamadı. Yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Takvim'in haberine göre; Taraftarların büyük bir kısmı Portekizli hocanın Arda Güler'e abartılı tepki gösterdiği görüşünde birleşti.
TAKIMIN EN SKORER ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU
Arda Güler, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmasa da skora katkısıyla dikkatleri çekiyor.
Genç yetenek, 75 dakikada bir skora katkı yapıyor.
Takımın ağır toplarından Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışında skora en fazla katkı yapan isim Arda Güler…
Genç yıldız, görev aldığı kısa süre içerisinde 3 gol, 2 asist üreterek taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.
İLK SIRADA ENNER VALENCIA YER ALIYOR
İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu.
Ekvadorlu yıldız 71.4 dakikada bir gole katkı veriyor.
Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi ise 13 gol atarken 1 asist yaptı. 1049 dakika görev alan tecrübeli golcü 74.9 dakikada bir skora katkı yapıyor.