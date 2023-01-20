Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında ağırladığı Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final vizesini kaptı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler ilk 11'de başladığı mücadelede Miha Zajc'a yaptığı asistle klasını konuşturdu. Fenerbahçe taraftarının gözbebeği olan Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 09:19 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 09:20
FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, yazısında Fenerbahçe - Rizespor maçını değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Bol, Arda Güler'in sözleşmesiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

İşte o yazı...

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

İlk golde nasıl bir asist yaptı Arda? Sadece süper starların verebileceği bir pas…

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Peki Arda kardeşimiz Fenerbahçe'nin oyuncusu mu sizce?

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Ben cevap vereyim, henüz değil! 45 milyon TL'ye Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı G.Birliği kulübü…

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Sonra ise bir G.Birliği yöneticisinin boşboğazlığı nedeniyle kalan 15 milyon TL hala Ankara kulübüne ödenmedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Daha kötüsü ise; ödenmeyen rakam nedeniyle Arda'nın yeni sezonda, "Fenerbahçe para kazanmadan" başka bir kulübe imza atabilme tehlikesiyle karşı karşıya! Olacak şey mi bu?

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Asist geliyor, gol oluyor, yapanlar bizim hep; "oynamalı" dediğimiz isimlerden.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Haftalardır sadece koşucu oyuncularla maç kazanılamayacağını söylüyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Kreatif, sonuç alıcı oyuncu olmadan olur mu?

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Birileri koşacak, mücadele edecek; öteki işi bitirecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

İş bitirecek futbolcuları yanında oturtan hoca, maç kazanır ama kupa alamaz.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Valencia'nın attığı 2. gol öncesi çok net ve "kurnazlıkla elle oynama" var.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda imza...

Hakem gözünün önündeki pozisyonu süzemedi ne yazık!

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