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Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen haber!

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyordu. Sarı lacivertliler birçok mevki için listesini oluştururken Barcelona'dan bir isim için kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 11:26
Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını eriterek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Teknik direktör Jorge Jesus'un ise gözü bir yandan transferde.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Portekizli hocanın talebi doğrultusunda sarı lacivertliler, ilk hamlesini stoperden yana kullandı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, İstanbul devine transfer oldu.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Kanarya'da transfer hamleleri ise devam edecek.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

ALTAY KRİZİ!

Galatasaray derbisinde yediği gollerinden ardından hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin tepki ve eleştirilerine maruz kalan Altay Bayındır için sözleşme uzatma görüşmelerinin dondurulacağı iddiaları da gündeme gelmişti.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Altay'a yurt dışından da teklifler olduğu fakat Altay'ın önceliğinin kaptanı olduğu kulüp olan Fenerbahçe olduğu da gelen haberler arasında.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Önümüzdeki günlerde tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

BARÇA'DAN KÖTÜ HABER!

İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona, geçen sezon Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Inaki Pena ile ilgili kararını verdi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

23 yaşındaki kaleci, geçen sezon Galatasaray ile 8 maça çıkmış ve kalesinde 11 gol görmüştü.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Öte yandan, İspanya Süper Kupası final maçında ezeli rakibi Real Madrid'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Barcelona, bir sonraki maçını Kral Kupası son 16 turunda AD Ceuta ile deplasmanda oynayacak.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittiği için Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena'nın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

ANLAŞMA SAĞLANDI

Relevo sitesinde yer alan habere göre; Katalan devinin, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen karar!

Haber 7'nin derlediği haberde, resmi açıklamanın ve detayların önümüzdeki hafta belli olacağı kaydedildi.

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