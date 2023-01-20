Barcelona'dan Fenerbahçe'yi üzen haber!

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor.
Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını eriterek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un ise gözü bir yandan transferde.
Portekizli hocanın talebi doğrultusunda sarı lacivertliler, ilk hamlesini stoperden yana kullandı.
Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, İstanbul devine transfer oldu.
Kanarya'da transfer hamleleri ise devam edecek.
ALTAY KRİZİ!
Galatasaray derbisinde yediği gollerinden ardından hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin tepki ve eleştirilerine maruz kalan Altay Bayındır için sözleşme uzatma görüşmelerinin dondurulacağı iddiaları da gündeme gelmişti.
Altay'a yurt dışından da teklifler olduğu fakat Altay'ın önceliğinin kaptanı olduğu kulüp olan Fenerbahçe olduğu da gelen haberler arasında.
Önümüzdeki günlerde tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
BARÇA'DAN KÖTÜ HABER!
İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona, geçen sezon Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Inaki Pena ile ilgili kararını verdi.
23 yaşındaki kaleci, geçen sezon Galatasaray ile 8 maça çıkmış ve kalesinde 11 gol görmüştü.
Öte yandan, İspanya Süper Kupası final maçında ezeli rakibi Real Madrid'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Barcelona, bir sonraki maçını Kral Kupası son 16 turunda AD Ceuta ile deplasmanda oynayacak.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittiği için Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena'nın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Relevo sitesinde yer alan habere göre; Katalan devinin, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Haber 7'nin derlediği haberde, resmi açıklamanın ve detayların önümüzdeki hafta belli olacağı kaydedildi.