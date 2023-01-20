Altay’la fark büyük

Kaleci Altay Bayındır ile görüşmeler sürüyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan file bekçisine yönetimin en son yıllık 1 milyon euro önerdiği gelen haberler arasında... Altay'ın isteğinin daha yüksek olduğu öğrenildi. Şu ana kadar orta yol bulunamadı. Genç kalecinin tavrı görüşmelerin seyrinde belirleyici olacak.
KaleciAltay Bayındır ile görüşmeler sürüyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan file bekçisine yönetimin en son yıllık 1 milyon euro önerdiği gelen haberler arasında... Altay'ın isteğinin daha yüksek olduğu öğrenildi. Şu ana kadar orta yol bulunamadı. Genç kalecinin tavrı görüşmelerin seyrinde belirleyici olacak.