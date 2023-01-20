Alioski yol ayrımında

Yabancı transferi halinde kontenjanda eksiltme yapması gereken Fenerbahçe'de ilk yolcu adayı Ezgjan Alioski... Makedon sol bekin kiralık kontratının feshinin her an gerçekleşebileceği konuşuluyor... Mauricio Lemos ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak. Sezon başında PVS'den kiralanan ancak kontenjan dolunca lisansı akif edilmeyen Bruma'nın başka bir takıma kiralanması beklenirken, Flamengo ile anlaşılması halinde Gustavo Henrique de geri gönderilecek.
Yabancıtransferi halinde kontenjanda eksiltme yapması gereken Fenerbahçe'de ilk yolcu adayı Ezgjan Alioski... Makedon sol bekin kiralık kontratının feshinin her an gerçekleşebileceği konuşuluyor... Mauricio Lemos ile de büyük olasılıkla yollar ayrılacak. Sezon başında PVS'den kiralanan ancak kontenjan dolunca lisansı akif edilmeyen Bruma'nın başka bir takıma kiralanması beklenirken, Flamengo ile anlaşılması halinde Gustavo Henrique de geri gönderilecek.