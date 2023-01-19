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Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Çaykur Rizespor maçı öncesi Serdar Aziz krizi yaşandı. Serdar Aziz'in, Çaykur Rizespor maçı öncesi Samet Akaydın transferinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:05 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:18
Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, Çaykur Rizespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosuna alınmadı.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

Peki, Serdar Aziz neden Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almadı, takımdan ayrılacak mı, bundan sonraki planı ne? İşte Fenerbahçe'deki Serdar Aziz gelişmesi, transfer planı ve tüm detaylar...

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını ve bu kulvarda da başarılı olabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

SAMET AKAYDIN TRANSFER EDİLDİ

Kadro tercihleri sebebiyle zaman zaman eleştirilen deneyimli teknik adam, derinliğe sahip bir kadro ile mücadele etme isteğini vurgularken, stoper mevkisi için mutlaka bir takviye yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda da Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

JESUS'UN SAMET TRANSFERİNDE ETKİSİ

Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından Jorge Jesus, stoper mevkisine transfer ettikleri Samet Akaydın ile ilgili flaş bir açıklamaya imza atmış ve oyuncuyu ne kadar istediğini anlattı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

JESUS MAÇ SONUNDA NE DEMİŞTİ?

Jesus, "Kendisi bugünkü performansıyla onu neden istediğimizi kanıtlamış oldu. Adana Demirspor'a karşı oynarken kalitesini gördüğümde çok şaşırmıştım. Başkanımızdan istedik ve transfer ettik. Defansif anlamda üst seviye bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

FENERBAHÇE'DE SERDAR AZİZ KRİZİ

Yeni transfer Samet Akaydın ile ilgili olarak bazı taraftarlar 4 milyon euro civarındaki maliyeti sebebiyle eleştirilerde bulunmuştu.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

Ancak; Fenerbahçe'de yeni bir kriz olduğu iddia edildi; Serdar Aziz.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

JESUS İLE ARALARINDA SOĞUK RÜZGARLAR...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu, Rizespor maçının kadrosuna alınmazken bunun sebebi merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

Futbolcunun Rizespor maçı kadrosuna alınmama sebebinin Jorge Jesus ile aralarındaki soğuk rüzgarlar olduğu ileri sürülüyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR...

2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 maçta 1109 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

SEZON BAŞINDA KAPTANLIK BEKLİYORDU

Jorge Jesus göreve geldiği ilk dönemde Portekizli teknik adamdan kaptanlık bekleyen Serdar Aziz, yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız olması sebebiyle de eleştirilere maruz kalan isimlerden biri durumunda.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

GAZİANTEP FK MAÇINDA SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de forma giymek isteyen Serdar Aziz, Gaziantep FK karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı ve 2-1 kazanılan maçta süre almadı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

JESUS, TAVIRLARINDAN RAHATSIZ OLDU

Serdar Aziz'in yeni transferlerden Samet Akaydın'ın ilk 11'de direkt oynamasından rahatsız olduğu ve tavırları sebebiyle Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un da deneyimli oyuncuyu kadroya almadığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

SERDAR AZİZ'İN SÖZLEŞME DURUMU

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 1.83 boyundaki savunmacı, stoper dışında sağ bek mevkisinde de görev alabiliyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, 2018-19 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcunun kontratını 3 yıl süreyle uzatmıştı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

SERDAR AZİZ TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Aziz, futbol kariyerini Fenerbahçe'de tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

Aziz bu konuyla ilgili olarak, "Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım" fikrini taşıyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

OYNADIĞI TAKIMLAR

Serdar Aziz, Fenerbahçe kariyerinin öncesinde Bursaspor, Merinosspor ve Galatasaray formaları giymişti.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz krizi! Rizespor maçında...

2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de 23 maçta 4 gol atan futbolcu, 2020-21 sezonunda 33 maçta 4 gol 1 asist, 2021-22 sezonunda 29 maçta 2 gol 1 asist üretti.

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