Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Çaykur Rizespor maçı öncesi taraftarlardan destek geldi!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında çeyrek finale yükselebilmek adına Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi ise dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır'a Rizespor maçı öncesi taraftarlar tribüne çağırarak destek oldu.

SAMET AKAYDIN'A DA TRİBÜNLERDEN DESTEK GELDİ

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi yeni transfer Samet Akaydın da maç öncesi tribünlere çağırılan futbolcular arasında yer aldı.

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