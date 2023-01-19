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Fenerbahçe'de 6 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe Rizespor'u ağırladı. Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus 6 futbolcusundan faydalanamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 21:51
Fenerbahçe'de 6 eksik!
Sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus 6 futbolcusundan faydalanamadı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli ekipte bu müsabakada 6 oyuncu kadroda yer almadı. Tedavisi devam eden Joao Pedro ile kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve kaleci Osman Ertuğrul Çetin de teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla müsabakanın kadrosuna alınmadı.
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