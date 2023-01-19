Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde bir süredir Arda Güler'in neden oynamadığı merak konusuyken, Jorge Jesus'un Arda tercihi eleştiri konusu olmuştu. Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası Arda Güler'e daha çok zaman tanınması görüşü hakimdi. Sarı lacivertli kulübün yetkilisi, Arda Güler ve Jorge Jesus'a dair önemli açıklamalarda buludu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:26
Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Alınan her başarısız sonucun ardından "Neden oynatılmıyor?" sorusuyla Fenerbahçe gündemin birinci maddesi haline gelen Arda Güler konusu için kulübün önde gelen isimlerinden bir yönetici, Hürriyet'e konuştu.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Başkan Ali Koç'un Arda Güler'i kendi evladından ayırt etmediğinin altı çizilirken "Başkanımız, Arda Güler'in anne ve babası çok yakın hatta bir aile gibiler" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

KİMSE DAKİKALARI SAYMASIN
Daha önce yaşanan bazı örnekler akla getirilmemesi gerektiğinin altını çizen yetkililer şu ifadeleri kullandılar:

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

"Zaten önümüzdeki ayın sonunda 18 yaşına girecek ve zorunlu olarak yeni bir sözleme yapılacaktır.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

'Eyvah Arda bizi yüzüstü bırakıp gidecek' gibi bir durum asla olamaz.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Taraftarlarımızın içi rahat olsun, kimse dakikaları filan saymasın.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Arda'nın ve ailesinin karakter yapısı ortada.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Kulübümüzde oynuyor, okulumuzda okuyor.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Arda bu kulüpten ayrılırsa bile, o gün bir helalleşme olmadan kesinlikle dışarı adım atmaz.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

"HOCAYA GÜVENMEK GEREKİR"
"Arda bu kulüpte büyümüş, bu kültürle yoğrulmuş bir evladımız.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Biz de oynamasını istiyoruz ama takımın tek yetkilisi Jorge Jesus'tur ve onun kararlarına kimse karışamaz.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Ziraat Türkiye kupası maçları başlıyor belki farklı bir süreç Rize maçıyla başlar, kim bilir?

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Taraftarlarımız takımın üzerinde ciddi bir şampiyonluk baskısı olduğunu zaten görüyor.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Burada sakin kalmak, takıma destek olup hocaya ve kararlarına güvenmek en doğru tavırdır."

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Gençlerbirliği alt yapısından yetişen ve 2019'da F.Bahçe'ye gelen Arda Güler bu sezon toplam 14 resmi maçta forma giydi."

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ 'DAKİKA' MADDESİ
Fenerbahçe, Arda Güler'in yıldızını iyice parlatması sonrasında 17 Mart 2022'de genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Ancak bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

EN AZ 11 MAÇ 90 DAKİKA OYNAMASI GEREKİYOR
Arda Güler, Süper Lig'de sadece 41 dakika oynarken sezon boyunca da toplamda 312 dakika şans bulabildi.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

Yani Arda Güler'in, iddiaları doğru kabul edersek '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin aktif olmaması için 1195 dakika daha forma giymesi gerekiyor.

Fenerbahçe yönetiminden Arda Güler ve Jorge Jesus açıklaması! "Kimse dakikaları saymasın"

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa ve kupada final oynaması durumunda sezon sonuna kadar 25 maça daha çıkacak.

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