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FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'de kupa akşamı! Jorge Jesus ilk 11'i belirledi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u ağırlıyor... 20.30’daki maçı A Spor naklen yayınlayacak. Kanarya ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. İşte Jesus'un Rizespor karşısındaki 11'i

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kadıköy'de kupa akşamı! Jorge Jesus ilk 11'i belirledi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Hakem Bahattin Şimşek... Sarı-lacivertliler, beşinci turda İstanbulspor'u 3-1 ile saf dışı bıraktı. Rizespor ise Adana Demirspor'u deplasmanda uzatmalar sonunda 4-3 mağlup etmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Gözler Arda'da
Arda Güler'in Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Jorge Jesus, genç yıldızı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış, 17 yaşındaki oyuncu etkili performansıyla övgü toplamıştı. Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği öğrencisini bu akşam ilk 11'de oynatması bekleniyor.


2 EKSİK
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.

PERES SÜRE ALABİLİR
Kanarya'da sakatlığı geçen Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor. 15 Eylül'deki Rennes deplasmanında sakatlanan Peres, ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunmuş ancak forma şansı bulamamıştı. 28 yaşındaki savunmacı, oynaması durumunda 4 ayı aşkın bir sürenin ardından forma giymiş olacak.

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Arda Güler, Mert Hakan, King, Rossi, Serdar Dursun

Çaykur Rizespor: Tarık, Alberk, Sinan, Emirhan, Ercan, Ekechukwu, Miya, Mithat, Olawoyin, Deniz

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