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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sol bek transferine öncelik verildi. Alioski ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket ediyor. Yönetim, deneyimli hocanın isteği üzerine gündemine 2 yeni isim aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan arkasında tamamladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Sarı-lacivertli ekip çıktığı 19 mücadelede 44 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Kanarya buna karşılık kalesinde 21 gol gördü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Jorge Jesus'un öğrencileri bu karşılaşmaların 12'sini kazanmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Ancak Kanarya'nın 2 beraberliğin dışında 4 mağlubiyeti de bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Sarı-lacivertli ekibin derbi performansı da iyi görünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Teknik direktör Jorge Jesus, Alioski ve Osayi'nin performansından memnun kalmadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Jesus'un savunmanın soluna takviye istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Alioski, Jesus'un değil yönetimin tercihi ile Fenerbahçe'ye alınan tek oyuncu olarak dikkat çekiyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

İlk olarak Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde ile Kopenhag'da forma giyen Victor Kristiansen için girişimde bulunuldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Ancak bu iki oyunucu da pahalı geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Bu gelişmenin ardından Fener yönetimi dümeni Brezilya'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Flamengo'da Jesus'un eski öğrencisi olan Ramon ile Sao Paulo'da forma giyen Welington için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

Her iki oyuncu da 21 yaşında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de defansın soluna 2 yeni aday!

HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA...

Fenerbahçeli kurmaylar bu iki sol bekten birisini satın alma opsiyonuyla birlikte en kısa sürede kiralamak istiyor.

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