Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, genç yıldız Arda Güler ile ilgili de kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:03
Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

5. turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Ligde son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

ARDA GÜLER İLK 11'E

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

PERES SÜRE ALABİLİR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Ligde Galatasaray ve Gaziantep FK müsabakalarında yedek soyunan Peres, forma şansı bulamamıştı.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Fenerbahçe ile Avrupa'da 4, kupada 1 ve ligde 13 maç kaçıran 28 yaşındaki savunmacı, yarın oynaması durumunda 4 ayı aşkın bir sürenin ve 18 resmi müsabakanın ardından forma giymiş olacak.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Çaykur Rizespor maçında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

ALTAY

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

FERDİ

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

SAMET

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

PERES

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

ALIOSKI

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

ARAO

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

CRESPO

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i

ARDA

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