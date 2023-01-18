Haberler Fenerbahçe İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, geçen zaman içinde golcü kimliğinden uzaklaşmış ve istenen performansı sergileyememişti. Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Joao Pedro için, İtalyan basınından sürpriz bir transfer gelişmesi gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:55
İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Kanarya, Pedro için yaptığı transfer açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

"Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'yu kadrosuna kattı.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

İSTENENİ VEREMEDİ
Fenerbahçe, geçen süre zarfında Joao Pedro, istenen verimi alamazken, oyuncunu yaşadığı ağır sakatlıklar da can sıkıcı oldu.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Son olarak Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, tedavisini tamamlamış ve takımla çalışmlara başlamıştı.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

İTALYANLAR TRANSFERİ YAZDI
Öte yanan İtalyan basını Joao Pedro'ya dair flaş bir gelişmeyi okuyucularına aktardı.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Aktarılana bilgilere göre Joao Pedro'nun İtalya'da transfer piyasası hala var.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Cagliari'de geçen unutulmaz sezonların ardından bu kez de Pedro'ya, Fiorentina yolu gözüktü.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Dusan Vlahovic'in ardından bir türlü istediği forveti bulamayan Fiorentina'nın, Joao Pedro'yu istediği kaydedildi.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Bununla beraber Fiorentina'nın, yakın zamanda Pedro ile bir dizi görüşme gerçekleştireceği yazıldı.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

ALTERNATİFİ HAZIR
Haberde, Joao Pedro için yapılacak transfer teklifinin, kış sezonunda sonlanmasının beklendiği ifade edildi.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Pedro'nun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise; Arnautovic, N'Zola, Beto, Colombo ve Duvan Zapata'dan birine teklif yapılacağı okuyuculara aktarıldı.

İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Joao Pedro, Fenerbahçe'den önce Cagliari, Estoril, Desp Brasil, Santos, Palermo, Penarol, Vitoria Guimaraes, Atletico MG gibi takımlarda oynamıştı.

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