İtalyan basını yazdı! Fiorentina Fenerbahçeli Joao Pedro'nun transferi için görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun ayrılığı gündeme gelebilir.
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun ayrılığı gündeme gelebilir.
Sarı lacivertliler, Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyu büyük umutlarla transfer etmişti.
Joao Pedro transferinde, ezeli rakip Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, operasyondan galip ayrılan taraf olmuştu.
Kanarya, Pedro için yaptığı transfer açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'yu kadrosuna kattı.
Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
İSTENENİ VEREMEDİ
Fenerbahçe, geçen süre zarfında Joao Pedro, istenen verimi alamazken, oyuncunu yaşadığı ağır sakatlıklar da can sıkıcı oldu.
Son olarak Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, tedavisini tamamlamış ve takımla çalışmlara başlamıştı.
İTALYANLAR TRANSFERİ YAZDI
Öte yanan İtalyan basını Joao Pedro'ya dair flaş bir gelişmeyi okuyucularına aktardı.
Aktarılana bilgilere göre Joao Pedro'nun İtalya'da transfer piyasası hala var.
Cagliari'de geçen unutulmaz sezonların ardından bu kez de Pedro'ya, Fiorentina yolu gözüktü.
Dusan Vlahovic'in ardından bir türlü istediği forveti bulamayan Fiorentina'nın, Joao Pedro'yu istediği kaydedildi.
Bununla beraber Fiorentina'nın, yakın zamanda Pedro ile bir dizi görüşme gerçekleştireceği yazıldı.
ALTERNATİFİ HAZIR
Haberde, Joao Pedro için yapılacak transfer teklifinin, kış sezonunda sonlanmasının beklendiği ifade edildi.
Pedro'nun transferinin gerçekleşmemesi halinde ise; Arnautovic, N'Zola, Beto, Colombo ve Duvan Zapata'dan birine teklif yapılacağı okuyuculara aktarıldı.
Joao Pedro, Fenerbahçe'den önce Cagliari, Estoril, Desp Brasil, Santos, Palermo, Penarol, Vitoria Guimaraes, Atletico MG gibi takımlarda oynamıştı.
Yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 15 maçta görev aldı.
Pedro, 2 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
Pedro, Cagliari'de 271 maça çıkarken 86 gol 28 asist üretmişti.