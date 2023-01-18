Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yarıştığı üç kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdikleri performansla ön plana çıkan yıldız futbolculara Avrupa kulüplerinden teklifler yağıyor. Sarı-lacivertlilerde ocak ayında ve sezon sonunda birçok ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:54
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Cuhmuriyet'in 100. Yılında en büyük hedefine lig şampiyonluğunu koyan Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan birçok futbolcu Avrupa devlerinin transfer listelerinde yer alıyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Sarı-lacivertliler her ne kadar "sezon sonuna kadar oyuncu satmayacağız" dese de işleri zor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin birçok yıldızı Avrupa kulüplerinin ilgi odağında. İşte o isimler...

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Fiyatı 15- 20 milyon Euro bandında olsa da şampiyonluk yolunda devre arasında satışa sıcak bakmayan yönetimin oyuncu da isterse bu teklifleri ancak sezon sonunda değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Arda Güler: Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan genç yetenek özellikle İtalyan kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Altay Bayındır: 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan mili kaleciyle yönetim henüz imza aşamasına gelemedi.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Fiyatı 20 milyon Eurolar seviyelerinde olan 24 yaşındaki kaleci 2020 yılından bu yana önemli kulüplerin radarında.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

2023 senesinde ise Napoli, Monaco, Ajax tansfer söylentilerinde öne çıkıyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Diego Rossi: 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız takımın en değerli oyuncuları arasında.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Fiyatı 15-20 milyon Eurolar seviyesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncuyu İtalya ve Brezilya ekipleri takipte.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Miha Zajc: Haziran ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Sloven orta saha oyuncusunun gönlünün Serie A'da olduğu bilinirken Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Miguel Crespo: 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu La Liga takımlarının radarında.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Son olarak Sevilla'nın ilgi gösterdiği Crespo için de Fenerbahçe yönetiminin satmama kararı bulunuyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

İsmail Yüksek: Bu sezonun sürpriz isminin 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

23 yaşındaki İsmail Yüksek için İtalyan devi Milan'ın yatırım yapmayı palanladığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Attila Szalai: Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan takımın istikrar abidesi 24 yaşındaki Macar savunmacı da son iki sezondur pek çok Avrupa kulübünün scoutları tarafından yakın takipte.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Serdar Dursun: Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun Alman takımlarının gözdesi. Özellikle de Schalke 04'ün ilgisi bilinmekte.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Tam 11 futbolcu...

Enner Valencia: Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan, ligin 15 golle zirvedeki ismi Meksika'dan Cruz Azul ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Sharjah takımları devrede.

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