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Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamlarken, önemli istatistikler ortaya çıktı. Sezon başında yapılan yeni transferlerden Fenerbahçe'nin, yeterli verimi alamadığı aktarıldı. Öte yandan Kanarya'da performansıyla öne çıkan isimler Enner Valencia ve Attila Szalai oldu. İşte Fenerbahçe'nin, ligin ilk yarısındaki önemli ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:03
Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Fenerbahçe'de Süper Lig'de ilk yarının ardından önemli bir konu dikkat çekti.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Sezon başında transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviye yapan ve özellikle yabancı oyuncu konusunda çalışmalar yürüten sarı-lacivertlilerde yükü sırtlanan eski yıldızları oldu.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Joao Pedro, Luan Peres, Alioski, Gustavo Henrique, Lincoln, Bruma gibi önemli isimleri kadrosuna takviye eden Fenerbahçe'de buna karşın 2020-21 sezonunda transfer edilen Enner Valencia ve Attila Szalai öne çıktı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Szalai, savunmada ligde 19 maçın 18'inde forma giydi ve en fazla süre alan isim oldu.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Macar stoper bin 620 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 2 bin 740 dakika en fazla süre alan oyuncu konumunda.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Forvet hattında da Enner Valencia, golleriyle takımını sırtladı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Süper Lig'de de gol krallığı yarışında 15 golle ilk sırada gelen Ekvadorlu futbolcu, bu sezon toplamda ise 26 resmi maçta 17 gol attı, 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Valencia'nın ligde özellikle gol attığı 7 maçta sarı-lacivertliler galip gelmeyi başardı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Szalai ve Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un en güvendiği futbolcular olarak ilk 11'in değişilmezi oldu.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

SAKATLIK KABUSU
Sarı-lacivertlilerde bu sezon özellikle yabancı transferlerde sakatlık kabusu adeta bitmek bilmedi.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Joao Pedro ve Luan Peres gibi kariyerlerinde daha önce hiç bu kadar uzun sakatlık süreçleri yaşamayan yıldızlar, Fenerbahçe'de büyük bir şanssızlıkla karşılaştı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Joao Pedro özellikle geldiği günden bu yana 3 farklı sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Luan Peres de iyi başladığı sezonda Rennes maçındaki talihsiz sakatlıkla 4 aydır formaya hasret kaldı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Bruma gelir gelmez iki sakatlık yaşadı ve yabancı kontenjanına takıldı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

King de Dünya Kupası öncesinde 2 farklı sakatlıkla karşılaştı.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

Gustavo Henrique ve Lincoln de sakatlık yaşayan diğer isimler oldu.

Fenerbahçe'de ne varsa eskilerde var! Enner Valencia ve Szalai...

27 FARKLI FUTBOLCU
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon ligin ilk yarısında 17'si yabancı, 10'u yerli toplam 27 oyuncuya forma şansı verdi. Altay Bayındır ve Attila Szalai'den sonra Ferdi Kadıoğlu 17 maçta sarı-lacivert formayı terletirken, gösterdiği mücadeleyle de takdir topladı.

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