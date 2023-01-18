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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'un, Arda Güler'e az forma şansı vermesi camiada huzursuzluğa neden olmuştu. Jorge Jesus'un, daha önce de genç oyunculara yeterince forma şansı vermediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Türkiye'de herkes, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler'i 11'de oynatmamasını tartışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Bu konuda her kesimden Portekizli hocaya tepki geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Jesus'un kariyeri mercek altına alındığında, tecrübeli hocanın forma vermediği tek genç ismin Arda Güler olmadığı dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Jesus'un özellikle 18 yaş ve altı futbolcuları oynatma konusunda son derece temkinli davrandığı gözleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Son 10 sezonda Portekizli teknik adamın en fazla forma verdiği U18 futbolcu Flamengo'lu Reinier oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Takvim'in derlediği habere göre Brezilyalı yıldız, 2019-2020 sezonunun sonunda 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Öte yandan Jesus'tan sadece 727 dakika formayı alabilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Tecrübeli hocanın oynattığı U18 yıldızlar listesinde ikinci sırada Portekiz futbolunun yeni yıldızı Gonçalo Ramos bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Başarılı forvet, 2020- 2021 sezonunda henüz 18 yaşındayken 408 dakika oynamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

ARDA ASLINDA ÇOK BİLE OYNAMIŞ!
Arda Güler'in ise 312 dakika ile son 10 sezonda Jorge Jesus'un en çok görev verdiği üçüncü U19 oyuncu olması dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Konuyla alakalı konuşan Record gazetesinden Nuno Martins, "Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırırken de böyle yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Her zaman yaşlı ve tecrübeli oyuncuları tercih etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Hazır isimleri kullandı" yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

Arda Güler'in durumu iyice merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

JESUS'UN EN ÇOK OYNATTIĞI U18 FUTBOLCULAR

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

REINIER - FLAMENGO - YAŞ 18 - 727 DAKİKA

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

G. RAMOS - BENFICA - YAŞ 18 - 408 DAKİKA

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Güler...

ARDA GÜLER - FENERBAHÇE - YAŞ 17 - 312 DAKİKA

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