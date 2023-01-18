FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.
🔥ŞAMPİYONLUK TRANSFERİ! FENERBAHÇE VE GALATASARAY DÜNYA YILDIZI İÇİN KARŞI KARŞIYA👈🏼
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.
🔥ŞAMPİYONLUK TRANSFERİ! FENERBAHÇE VE GALATASARAY DÜNYA YILDIZI İÇİN KARŞI KARŞIYA👈🏼
Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı.
Fenerbahçe'de hem oynanan oyun hem de alınan sonuçlar taraftarları mest etmişti.
Ligi uzun süre lider götüren sarı-lacivertliler, etkili oyununu Avrupa'ya da taşımıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalmıştı.
Ancak ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'de büyük bir düşüş yaşandı.
Dünya Kupası arası öncesi sahasında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, turnuva sonrası çıktığı kritik Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında da mağlubiyetle ayrıldı.
Liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu sezon özellikle golcü kimliğiyle ön plana çıktı.
Ligin ilk yarısında çıktığı 18 maçta 44 gol atan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda.
Kanarya'da bu istatistiğin baş aktörlerinden biri Michy Batshuayi oldu.
Belçikalı forvet, Süper Lig'in şut yüzdesi en yüksek ismi.
Golcü futbolcu yüzde 77'lik oranla 8 defa fileleri havalandırdı.
2. basamakta yüzde 71 ile 3 golü olan Alanyasporlu Wilson Eduardo yer alıyor.
3. sırada yüzde 68 ile 10 gol atan Karagümrüklü Mbaye Diagne var.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi yüzde 67 ile şut atıyor.
Gol sayısı 5. Konyasporlu Mame Diouf ise yüzde 65 ile 7 gol üretti.