Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında birçok takviye yapan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri Michy Batshuayi olmuştu. Belçikalı golcü, bu sezon gösterdiği performansla o istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:14 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Ligi uzun süre lider götüren sarı-lacivertliler, etkili oyununu Avrupa'ya da taşımıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Ancak ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'de büyük bir düşüş yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Dünya Kupası arası öncesi sahasında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, turnuva sonrası çıktığı kritik Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında da mağlubiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu sezon özellikle golcü kimliğiyle ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Ligin ilk yarısında çıktığı 18 maçta 44 gol atan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Kanarya'da bu istatistiğin baş aktörlerinden biri Michy Batshuayi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Belçikalı forvet, Süper Lig'in şut yüzdesi en yüksek ismi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Golcü futbolcu yüzde 77'lik oranla 8 defa fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

2. basamakta yüzde 71 ile 3 golü olan Alanyasporlu Wilson Eduardo yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

3. sırada yüzde 68 ile 10 gol atan Karagümrüklü Mbaye Diagne var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi Icardi'ye fark attı! İşte o istatistik

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi yüzde 67 ile şut atıyor.

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