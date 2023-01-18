Altay Bayındır transferi hakkında konuştu! Fenerbahçe...

Şayet Avrupa'dan bir takıma gidecekse de doğru zamanda ve doğru bir kulüp olmalı. Altay, Avrupa'da birçok büyük takımın kalesini koruyabilecek beceriye ve kapasiteye sahip bir kalecidir. Bence gideceği zaman Fenerbahçe'ye iyi paralar kazandıracak ve öyle gidecektir" açıklamasını yaptı.