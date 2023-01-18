Altay Bayındır transferi hakkında konuştu! Fenerbahçe...

Türk futbolunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile birlikte son yıllarda en çok öne çıkan file bekçilerinden biri olan Altay Bayındır, yakın dönemdeki performansıyla eleştiri konusu oldu.
Türk futbolunda Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile birlikte son yıllarda en çok öne çıkan file bekçilerinden biri olan Altay Bayındır, yakın dönemdeki performansıyla eleştiri konusu oldu.
Hatta sosyal medyada bazı taraftarlar Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den gönderilmesi yönünde paylaşımlar yaparak eleştirilerin dozajını yükseltti.
JESUS SAHİP ÇIKIYOR
Şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbi maçta taraftarların ıslıkladığı kaleci Altay Bayındır'a teknik direktör Jorge Jesus ise sahip çıkmaya devam ediyor.
"ALTAY'A DEĞİL BANA DA YAPILDI"
2022 yılında Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan ve 3-3 berabere biten maçın ardından Jorge Jesus yine benzer tepkiler olduğunda sert bir açıklamaya imza atmıştı.
Portekizli çalıştırıcı, "Altay'a gösterilen tepkiler bana gösterilmiş tepkilerdir" ifadesini kullandı.
İSTANBULSPOR MAÇINDAKİ O ANLAR...
Ayrıca yine hatırlanacağı üzere Jorge Jesus, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 5-2 yendikleri maçın ardından Altay Bayındır'ı taraftarlara alkışlatmıştı.
Bayındır, "Hocam her zaman bize destek oluyor. Biz de hocamızın sistemine en uygun şekilde oynamak istiyoruz" demişti.
GAZİANTEP FK MAÇINDA 11'DE
Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, derbide ıslıklanan Altay Bayındır'ı Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan ve 2-1 kazandıkları maçta da ilk 11'de değerlendirdi.
Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır da bu karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, kalesine gelen 3 şuttan 2'sini kurtardı.
Ayrıca Altay Bayındır yüzde 66.7 kurtarış başarı oranı yakalamış oldu.
YÖNETİM İLE GÖRÜŞME YAPACAK
Fenerbahçe yönetimi, takım kaptanı Altay Bayındır ile geleceğe dair önümüzdeki haftalarda yeni bir görüşme yapmayı planlıyor.
Bayındır ile Fenerbahçe arasında sezon sonunda bitecek kontratın uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.
ESKİ HOCASI ARALARINDAKİ DİYALOĞU ANLATTI
Sarı-Lacivertliler'in kaptanı Altay Bayındır'ın geleceği ile ilgili dikkati çeken açıklama ise eski hocası Mustafa Kaplan'dan geldi.
Ankaragücü'nde forma giyerken Altay Bayındır'ın gelişimine çok önemli katkıda bulunan eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe kalecisinin geleceği için flaş sözler söyledi.
"ALTAY'A DESTEK VERİLMELİ"
Takvim'e açıklamalar yapan Mustafa Kaplan, "Altay Bayındır çok başarılı bir kaleci. Kendisiyle Ankaragücü'nde çalıştım. Ona forma verdim.
Altay da kendisine duyduğumuz güvenin karşılığını verdi. Fenerbahçe gibi bir takımın kalesini korumak kolay değildir. Büyük camialarda eleştiriler de her zaman olur.
Futbolda da inişli çıkışlı dönemler de olabilir. Bence Fenerbahçe camiası Altay'a destek vermeli. Türk futbolu adına Altay değerli bir kaleci" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK GİBİ DÜŞÜNCESİ YOK"
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki kalecinin geleceğiyle ilgili olarak ise deneyimli teknik adam, "Kendisiyle konuştum. Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını ve kazanacağı başarılara odaklandığını dile getirdi. Ayrıca ayrılacak olsa bile kulübe para kazandırmadan gideceğini düşünmüyorum.
Şayet Avrupa'dan bir takıma gidecekse de doğru zamanda ve doğru bir kulüp olmalı. Altay, Avrupa'da birçok büyük takımın kalesini koruyabilecek beceriye ve kapasiteye sahip bir kalecidir. Bence gideceği zaman Fenerbahçe'ye iyi paralar kazandıracak ve öyle gidecektir" açıklamasını yaptı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Altay Bayındır, bu sezon Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 29 maça çıktı ve 2640 dakika süre aldı. 1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona ermiş olacak. Transfermarkt verilerine göre; Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.