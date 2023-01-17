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Fenerbahçe'den Necati Ateş paylaşımı! "Haddini aşan..."

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı TRT Spoer ekranlarında yorumlayan Necati Ateş Gaziantep FK forması giyen Ertuğrul Ersoy için, "Bugün Fenerbahçe'nin kazanması için her şeyi yaptı." ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'den bu açıklamaya tepki geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 13:22
Fenerbahçe'den Necati Ateş paylaşımı! "Haddini aşan..."

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı TRT Spoer ekranlarında yorumlayan Necati Ateş Gaziantep FK forması giyen Ertuğrul Ersoy için, "Bugün Fenerbahçe'nin kazanması için her şeyi yaptı." ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'den bu açıklamaya tepki geldi.

İşte sarı lacivertlilerden yapılan o açıklama;

Kulübümüz, Trt Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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