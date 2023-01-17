Fenerbahçe'de Jorge Jesus aslına döndü!

Portekizli hoca, Gaziantep'te uzun süre sonra sezon başındaki gibi 5'li rotasyonla sahaya çıktı. Yedeklerin enerjisini ve iştahını sonuna kadar kullandı. Son yarım saate doğru kulübedeki silahlarını birer birer sahaya attı. Baskıyı iyice artırarak 3 puanı aldı... Galibiyette Gaziantep'in 10 kişi kalmasının da payı vardı. Ancak Jesus sezon başında hep bu şekilde kazanıyordu. Geniş kadro avantajını en iyi şekilde kullanıyor, 5-6'lı rotasyonları ile oyunda fizik+koşu üstünlüğünü elinde tutuyordu. Rakip yorulunca güçlü kulübesi ile işi bitiriyordu. Her maç 11'de 5-6 oyuncunun değişmesi, rakiplerin önlem almasını da zorlaştırıyordu. Son dönemde rotasyonların azalması ve aynı isimlerle sahaya çıkılması takımda hem fiziksel+bireysel performans düşüşüne neden olmuş hem de taktiğin çözülmesine yol açmıştı.