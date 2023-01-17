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Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin ligin 19. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçında ağları iki kez havalandırarak takımını galibiyete taşıyan isim olan Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:57
Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en golcü 13'üncü futbolcu olan Valencia, 8 gol daha atması halinde ismini ilk 10'a yazdıracak.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

10'uncu sırada Fenerbahçe formasıyla 50 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu Fernandao bulunuyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Bu listesinin zirvesinde ise attığı 171 gol ile Alex de Souza yer alıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

FENERBAHÇE'NİN EN GOLCÜ İSİMLERİ

Fenerbahçe forması ile fileleri havalandıran en golcü isimler şöyle:

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Alex de Souza : 171

Aykut Kocaman : 160

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Semih Şentürk: 87

Elvir Boliç : 76

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Moussa Sow : 75

Tuncay Şanlı : 74


Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Oğuz Çetin : 57

Mert Nobre : 55


Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Tanju Çolak : 54

Fernandao : 50


Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Serhat Akın : 49

Bülent Uygun : 48

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

VALENCIA'DAN 17 GOL, 4 ASİST

33 yaşındaki Enner Valencia, 2022-23 sezonunun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayı 26 kez giydi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 4 tane de asist yaptı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Attığı gollerin 15 tanesini Süper Lig maçlarında kaydeden Valencia, ligde maç başına 1 gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

2022-23 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan ve bu performansını sürdüren Enner Valencia şimdiden kariyerinin en golcü sezonuna imza attı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Bu sezonun geride kalan bölümünde forma giydiği 26 maçta 17 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Meksika ekibi Tigres'te 15 gollük performans sergilemişti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olan Enner Valencia, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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