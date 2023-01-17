Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep'i mağlup eden Fenerbahçe'de gözler kupada oynanacak Rizespor maçına çevrildi. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını da sürdürürken 5 yabancı futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:48
Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Ara transfer döneminde Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Özellikle yabancı kontejanının dolu olması sebebiyle rahat hareket edilemiyor.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

YENİ HEDEF KUPA

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

KRALLIKTA TEK BAŞINA

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Gaziantep maçındaki 2 golü, galibiyetin anahtarı oldu.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası arasından sonra ligde ilk gollerini attı.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Gol sayısını 15'e yükselten Valencia, krallık koltuğunda adeta tek başına oturuyor.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Deneyimli forvete en yakın isimler, 10 golleri olan Antalyasporlu Haji Wright, Karagümrüklü Borini ve Diagne oldu.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Daha Bruma ve Lemos gibi listeye alınamayan futbolcular kenarda bekliyor.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Bu nedenle bazı isimlerle vedalaşılması gündemde duruyor.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Bilhassa bazı oyuncuların transfer takasında kullanılabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Milliyet'in haberine göre bu isimler şöyle;

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski.

Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda için olay sözler! "Jesus'un egosuna kurban gidiyor"
Usta yazar 4 büyükleri değerlendirdi! "En büyük tehlike..."
20 derecelere aldanmayın: İstanbul'a kar müjdesi geldi!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (17 Ocak 2023)
RADAR CEZALARI 2023 | Radar cezası ne kadar? 51/2-(A,B,C) Hız sınırını aşma trafik cezası nasıl ödenir, erken ödeme indirimi ne kadar oldu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? 10:46
Arda için olay sözler! "Jesus'un egosuna kurban gidiyor" Arda için olay sözler! "Jesus'un egosuna kurban gidiyor" 10:41
Wolverhampton - Liverpool maçı saat kaçta? Wolverhampton - Liverpool maçı saat kaçta? 10:40
Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı! Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı! 10:16
Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:15
Fırtına transferde şaha kalktı! 2 bomba birden Fırtına transferde şaha kalktı! 2 bomba birden 09:59
Daha Eski
Usta yazar 4 büyükleri değerlendirdi! "En büyük tehlike..." Usta yazar 4 büyükleri değerlendirdi! "En büyük tehlike..." 09:51
Trabzonspor kupada sahne alıyor Trabzonspor kupada sahne alıyor 09:48
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 00:10
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 00:10
G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif G.Saray'a Icardi şoku! PSG'den flaş teklif 00:10
Stanojevic Konya’da Stanojevic Konya’da 00:45