Fenerbahçe'de 5 yabancı ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Özellikle yabancı kontejanının dolu olması sebebiyle rahat hareket edilemiyor.
YENİ HEDEF KUPA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.
Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman; pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
KRALLIKTA TEK BAŞINA
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Gaziantep maçındaki 2 golü, galibiyetin anahtarı oldu.
Ekvadorlu yıldız, Dünya Kupası arasından sonra ligde ilk gollerini attı.
Gol sayısını 15'e yükselten Valencia, krallık koltuğunda adeta tek başına oturuyor.
Deneyimli forvete en yakın isimler, 10 golleri olan Antalyasporlu Haji Wright, Karagümrüklü Borini ve Diagne oldu.
AYRILIKLAR YAŞANABİLİR
Daha Bruma ve Lemos gibi listeye alınamayan futbolcular kenarda bekliyor.
Bu nedenle bazı isimlerle vedalaşılması gündemde duruyor.
Bilhassa bazı oyuncuların transfer takasında kullanılabileceği ifade ediliyor.
Milliyet'in haberine göre bu isimler şöyle;
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc.
Sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski.
Yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos.
Transferde, orta sahada çift yönlü bir oyuncu, yeni bir sol bek, kaleye bir takviye ve kanat forvet olarak oynayabilen bir isim düşünülüyor.