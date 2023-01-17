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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sonradan oyuna dahil olan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, genç yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:07
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak ilk yarının son haftasını kayıpsız kapattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Fenerbahçe adına maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 17 yaşındaki yıldız, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Genç futbolcu, oyunda kaldığı süre içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin çehresini değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Arda'nın gösterdiği performans sonrası gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Deneyimli çalıştırıcı, 17 yaşındaki yıldıza şans vermediği için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Jesus, Gaziantep FK maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında Arda Güler ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Portekizli teknik direktör, "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi'ydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Ligde 4 maç sonra şans bulan Arda Güler, performansıyla yine kalitesini gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'E

83'te oyuna girmesine rağmen tekniği ve pas kalitesi ile oyunun Gaziantep sahasına yıkılmasında etkili olan Arda'nın kupa maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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