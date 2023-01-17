FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus kararını verdi! Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak ilk yarının son haftasını kayıpsız kapattı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia kaydetti.
Fenerbahçe adına maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 17 yaşındaki yıldız, 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Genç futbolcu, oyunda kaldığı süre içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin çehresini değiştirdi.
Arda'nın gösterdiği performans sonrası gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
Deneyimli çalıştırıcı, 17 yaşındaki yıldıza şans vermediği için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Jesus, Gaziantep FK maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında Arda Güler ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik direktör, "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi.
Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik.
Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti.
Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi'ydi.
Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti.
O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor.
Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
Ligde 4 maç sonra şans bulan Arda Güler, performansıyla yine kalitesini gösterdi.
RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'E
83'te oyuna girmesine rağmen tekniği ve pas kalitesi ile oyunun Gaziantep sahasına yıkılmasında etkili olan Arda'nın kupa maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.
Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.