FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için olay sözler! "Jesus'un egosuna kurban gidiyor"

Sabah Gazetesi yazarları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da haftanın tartışılan konularıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
Sabah Gazetesi yazarları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da haftanın tartışılan konularıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
SORU: Galatasaray mutlaka bir golcü almalı mı? Uğur Çiftçi takıma nasıl bir katkı sağlar?
"JAMES RODRIGUEZ ASLAN OLUYOR"
LEVENT TÜZEMEN: Dün Atina'dan beni Ruli Davranoğlu aradı. Ruli iyi bir gazetecidir. Benim de iyi bir dostum ve ağabeyimdir. Yanında Olympiakos'tan bir yönetici vardı ve bana şöyle dedi: "Levent kardeş, Olympiakos kulübü, James Rodriguez'in G.Saray'a imza attığını söylüyor, haberin olsun." Olympiakos'un iddiasına bakınca ateş olmayan yerden duman çıkmaz. James Rodriguez, Real Madrid başta olmak üzere birçok kulüpte top oynadı. Kolombiyalı yıldız müthiş yetenekli bir oyuncu ama kulüplerde istikrar sağlayamadı. G.Saray'da iş yapar. Uğur Çitfçi'ye gelince, tecrübeli bir sol bek, etkili kenar ortaları var, pozisyon bilgisi yüksek, yerli sol bek olarak Okan hocanın elini güçlendirir.
BÜLENT TİMURLENK: G.Saray'ın Seferovic gitse bile yeni bir golcüye ihtiyacı yok. İcardi, Gomis ve kanatlardan daha çok en uçta iş yapabilecek olan Barış Alper Yılmaz yeterli. Uğur Çiftçi transferi 8+3 için çok kritik. Sol bek yerli olunca orta sahada Torreira, Oliveira'nın forması garanti oluyor, Rashica, Yunus arasında da hangisi iyiyse onu oynatıyorsunuz. G.Saray'a Ross sakat olduğu için mutlaka bir stoper takviyesi şart. Abdülkerim, Nelsson ikilisinin arkasında genç Emin Bayram ile kulübede bekleyecek artı bir stopere ihtiyaç var.
GÜRCAN BİLGİÇ: Üç santrforunun sezon sonunda gideceğini düşünürsek, elbette bu konuda araştırma yapmalılar. Ama sorunu orta sahadaki ustaları Mertens ve Mata ile çözüyorlar bir türlü. İçerideki maçlarda da tribünlerle ciddi baskı kuruyorlar. Galatasaray'ın esas problemi, ikinci yarılardaki temposundaki düşüş. Uğur Çiftçi önemli bir hücum beki. İki sezon önce gelmeliydi bir büyük takıma. Kupa kazanmış bir oyuncu. Kendini kabul ettirmesi zor olmayacaktır.
ULAŞ ÖZDEMİR: Galatasaray'da Seferovic'e gidecek gözüyle bakmalıyız. O zaman forvet rotasyonunda İcardi, Gomis ve Barış Alper var. Hatta Mertens'in de kariyerinde orada oynamışlığı var. Formanın asıl sahibi tabii ki İcardi. Galatasaray Avrupa arenasında yok. Elindeki forvetlerin hepsi formda. Bu nedenle Galatasaray'ın golcü alması zorunlu değil. Gelelim Uğur Çiftçi'ye... Transferin en büyük sebebi yabancı kuralı. Uğur Çiftçi bu ligin gedikli sol beklerinden. Oyun anlamında fark yaratmayacaktır ama sırıtacağını düşünmüyorum. Taktiksel esnekliğe sahip olmak için Galatasaray'ın bu hamlesini mantıklı buluyorum.
"ARDA, JESUS'UN EGOSUNA KURBAN GİDİYOR"
SORU: Fenerbahçe futbol olarak tatmin etmese de Gaziantep'te kazandı. Her kesim, 'Arda Güler bu takımda oynamalı' diyor. Sizce de Arda oynamalı mı? Jorge Jesus neden direniyor?
BİLGİÇ: Jesus verilere bakıp, randıman beklentisini karşılaştırınca Arda'nın yeterli olmadığına inanıyor. "Rakip 10 kişi kalmasa" dedi Arda'nın varlığını izah ederken. Halbu ki bu çocuk Türkiye'de futbolun tutkalı. Heyecan veriyor. Galatasaray maçında oyuna girse, tüm tribünler maça inanacaktı, ivme tersine dönebilirdi. Bir oyuncuyla şampiyon olunmaz ama Arda gibi bir futbolcu ile umudu yeşertebilirsiniz. Jesus, Arda seçiminin taktiksel değil, stratejik olduğunu anlamıyor bir türlü. Bu arada büyük bir takımın şampiyonluk hedefinin 17 yaşındaki bir çocuğa yüklenmesi de çok yanlış. Bir denge bulunmalı.
TİMURLENK: Real Madrid'den örnek verelim; James Rodriguez'e 80, İsco'ya 40 milyon Euro bonservis ödemişlerdi. Rafael Benitez, Casemiro'yu orta sahaya monte ettiğinde Modric- Kroos'lu kadroda bu ikiliye yer kalmadı. İspanyol medyası isyan etti. Sonunda bu üçlünün kaç kupa kazandığını herkes biliyor. F.Bahçe'de yeteneği tartışılmaz Arda'yı oynatmak için dizilişi değiştirmek gerekiyor. Jesus'un Antep'teki orta sahasının geçen sezon F.Bahçe'nin sahasında Olympiakos'a yenildiği maçın orta sahasından farkı yok. O gün Gustavo ile Mert Hakan dün de Arao ile Crespo 50 metrelik bir alanı kontrol ediyorlardı. Mert Hakan gelirken bir 10 numara, İrfan Can ise 8 numaraydı. Portekizli hoca taraftar ve medya baskısına da inatlaşacak kadar kariyere ve dolayısıyla egoya sahip. Ben olsam oynatırım demekle bitmiyor. 11'i tahtaya yazan adam Jorge Jesus.
TÜZEMEN: Arda kulübede paslanıyor. Girdiği her maçta müthiş keyif veriyor. Jesus'un Antep maçı sonrası, "Rakip 10 kişi kaldığı için Arda iyi oynadı" söylemini manidar buluyorum. Yani Jesus, '11-11 olsaydı Arda kötü oynardı' diye mi düşünüyor? Arda oyuna girdi, sahanın her yerine ayak bastı, öyle bir pas alışverişi yaptı ki Antep savunmasının dikkati ve dengesi bozuldu. Jesus'a önerim şu; 11-11 maçlarında oynat Arda'yı. Arda'ya destek çıkmak gerekir, eğer Jesus, Markovic'i 19 yaşında Benfica'ya aldığını övünerek söylüyorsa, 17 yaşındaki Arda'yı da ilk 11'de oynatacak yürekliliği göstermeli.
ÖZDEMİR: Jesus kariyeri boyunca inanılmaz yıldızlarla çalıştı. Arda Güler'in de inanılmaz bir yetenek olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak oyuncunun fiziksel yeterliliğini ve taktiksel yatkınlığını kabul edelim ki Jesus'tan iyi bilemeyiz. İşler kötü gittiği zaman bazı yedek oyuncuların, özellikle Arda'nın gündeme gelmesi normal. Sene başı da gündeme gelmişti. Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe seri galibiyetler alırken Arda o kadar konuşulmamıştı. O zamanlar "Hocanın bir bildiği vardır" deniyordu. Ben aynı cümleyi işler pek yolunda gitmiyorken de kurayım, hocanın bir bildiği vardır. Arda tabii ki aldığı süreden fazlasını hak ediyor fakat 11'in değişmeyen ismi olması konusunda karar hocanın.
"ABOUBAKAR VE BİR ORTA SAHA"
SORU: Beşiktaş, Konyaspor'u yenerek yarışa tutundu. Gündemdeki konu Aboubakar. Kamerunlu, Beşiktaş'ı nereye taşır?
TÜZEMEN: Beşiktaş bıçak sırtı gibi bir maç kazandı. Aboubakar'ı asla tartışmam. Kamerunlu golcüde ne ararsan var. Çalım atar, sağ ayağıyla vurur, sol ayağıyla şut atar, kafayla gol yapar. Bazı Beşiktaşlıların, "Beşiktaş'ı sattı, alınmamalı" söylemine asla katılmıyorum. Ben oyuncunun icraatına bakarım. Gelirse Beşiktaş'ı yarışta tutar. Şenol hocanın Elneny gibi bir orta sahaya da ihtiyacı var. Belli ki Dele Alli ile olmayacak. Beşiktaş'ın Konya'dan Hadziahmetovic'i istediğini duydum. İlhan Palut'a Hadziahmetovic'i sormuştum, bana "Süper bir oyuncu, zekası müthiş, tekniği mükemmel. Her büyük takımda oynar" demişti.
ÖZDEMİR: Weghorst, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra forvet bölgesine mutlaka hamle yapmak zorunda çünkü orada sadece Cenk ve Muleka kaldı ki Şenol hoca ikisini birlikte kullanıyor. Yani yedeği yok. Cenk'in de sakatlığa meyilli oyuncu olduğunu eklemek gerekiyor. Aboubakar çok fayda verecektir. Şenol hoca, orta sahada da mutlaka rotasyonu genişletmek isteyecektir.
TİMURLENK: Aboubakar alınabilecek bir oyuncu. Ancak Beşiktaş'ın öncelikli problemi, kanatlardaki Redmond ve N'Koudou'nun verimsizliği. Aboubakar geldiğinde Cenk yine kanada gidecek, bu da onun gol yollarında eksilmesine neden olacak. Beşiktaş orta sahasına mutlaka takviyeye ihtiyaç var. Transfer önceliği Ghezzal'ın da dönüşünün uzayacağını düşünürsek mutlaka kanat oyuncusu olmalı.
BİLGİÇ: Aboubakar gittiği her takıma katkı yapar. Ama Beşiktaş'ın merkez orta saha da alması gerekiyor. Takım olarak öne iyi gitmeye başladılar ama defansif dengede eksikleri var.
"AVCI ETRAFINI İZOLE ETMELİ"
SORU: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tesislerden bilgi çıkışı olduğunu belirterek, "Trabzonspor'a mı çalışıyorsunuz, rakiplere mi? Bulacağım o kişiyi" dedi. Neler oluyor Trabzonspor'da?
ÖZDEMİR: Şampiyonluğun ertesi sezonları her takım için zordur. Çünkü çıta çok yukarılara çıkmıştır ve bu seviyeden aşağı düştüğünüzde huzursuzluk olur. Trabzonspor da bunu yaşıyor. Burada transfer ve planlamada yapılan hataları da göz ardı etmiyorum. Abdullah hocanın bahsettiği konu çok ciddi. Bence olay kesinlikle ilk 11'in sızdırılması değil ki tahmini ilk 11 günümüzde artık normal karşılanıyor. Avcı, başka bir şey anlatıyor. Çalıştıkları taktiklerin sızdırıldığını vurguluyor ki bu çok ağır iddia. Abdullah hoca etrafını izole etmeli. Yönetim ona yardımcı olmalı. Ama Trabzonspor'da tek sorun bu değil. Yönetim, teknik ekip ve oyuncularla beraber yeni bir yol haritası belirlenerek yeni bir enerji yaratılmalı.
TÜZEMEN: Avcı'nın tesislerden bilgi sızmasına gösterdiği tepkiye katılıyorum. Köstebekler her kulüpte var. Bunun önlemi, profesyonellerle yapılacak sözleşmelere konulacak özel maddelerle engellenebilir. Yani köstebekler yakalandığında ağır bir fatura ödemeli. Trabzon zor bir maç kazandı. Avcı'ya şunu öneriyorum, transfer ettiğiniz her oyuncuyu oynatmak zorunda değilsiniz. Özellikle Bardhi, Gbamin, Lahtimi Trabzon'un oyuncuları değil.
TİMURLENK: Tesisler takımların yatak odası gibidir. Avcı, böyle bir problemi teşhis etmişse en kısa zamanda çözmeli. Ancak kabul edelim, bu türden bilgi çıkışları bordomavili ekibin Karagümrük'ten 4, Alanya'dan 5 gol yemesinin ya da Başakşehir maçının ikinci yarısında takımın ortalıktan kaybolmasının tek sebebi değil.
BİLGİÇ: Kimse gazetecilik yaptığı için eleştirilemez, suçlanamaz. Bizim işimiz bilgiyi alıp, servis etmek. Tesislerde bu bilgileri veren varsa, sorun kulüptedir. Ayrıca sahaya kimin çıkacağının maç öncesinde büyük problem yaratacağını da düşünmüyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. Üstelik ligin en zor takımlarından birine karşı. Bunu fırsat olarak değerlendirmeli ve yeniden yumruk olmalılar.