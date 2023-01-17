FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler için olay sözler! "Jesus'un egosuna kurban gidiyor"

ÖZDEMİR: Şampiyonluğun ertesi sezonları her takım için zordur. Çünkü çıta çok yukarılara çıkmıştır ve bu seviyeden aşağı düştüğünüzde huzursuzluk olur. Trabzonspor da bunu yaşıyor. Burada transfer ve planlamada yapılan hataları da göz ardı etmiyorum. Abdullah hocanın bahsettiği konu çok ciddi. Bence olay kesinlikle ilk 11'in sızdırılması değil ki tahmini ilk 11 günümüzde artık normal karşılanıyor. Avcı, başka bir şey anlatıyor. Çalıştıkları taktiklerin sızdırıldığını vurguluyor ki bu çok ağır iddia. Abdullah hoca etrafını izole etmeli. Yönetim ona yardımcı olmalı. Ama Trabzonspor'da tek sorun bu değil. Yönetim, teknik ekip ve oyuncularla beraber yeni bir yol haritası belirlenerek yeni bir enerji yaratılmalı.

