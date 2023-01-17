Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Ligin 8. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta Diego Rossi, Berisha ve Gustavo'ya asist yaptı. 67. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı.