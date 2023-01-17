Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor.
Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor.
Joao Gomes'i 17 milyon euroya Wolverhampton'a satan Flamengo'nun yöneticisi Marcos Braz, Gerson'u kadrosuna katıp, kaleci Agustin Rossi ile de bir anlaşma imzalamıştı.
Sevilla ile sözleşmesi sona eren Isco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdüren Flamengo'nun yöneticisi yıl sonuna kadar 2 yıldız transfer daha yapacaklarını söyledi.
"FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK DEĞİL"
Marcos Braz bunlardan birinin Facundo Torres diğerinin ise Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi olduğunu da vurguladı.
Brezilya basını, Rossi'nin Fenerbahçe'nin kadro planlarında öncelikli olmadığını, bu nedenle Flamengo'ya transferinin mümkün olduğunu yazdı.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
Yıldız ismin tam adı Diego Martín Rossi Marachlian'dır.
Rossi, 5 Mart 1998'de doğdu.
Sarı lacivertli futbolcu, Montevideo'da dünyaya geldi.
Rossi, Uruguay Milli Takımı'nda da zaman zaman görev alıyor.
14 Aralık 2017 tarihinde MLS'de yer alan Los Angeles takımına transfer oldu.
4 Mart 2018 yılında ilk lig maçına Seattle Sounders karşısında çıktı.
Rossi, bu maçın 11.dakikasında Los Angeles formasıyla ilk golünü attı.
2019-2020 sezonunda MLS gol kralı oldu.
1 Eylül 2021 tarihinde satın alma opsiyonuyla birlikte Los Angeles'tan 1 yıllığına kiralandı Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 4. hafta oynanan Sivasspor maçında çıktı.
90 dakika sahada kaldı. İlk asistini Giresunspor ile oynanan 6. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'na yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı. İlk golünü ise Hatayspor ile oynanan 7. hafta maçında attı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı.
Ligin 8. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta Diego Rossi, Berisha ve Gustavo'ya asist yaptı. 67. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı.
Ligin 9. haftasında oynanan Trabzonspor maçında 3. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımının maçtaki tek golünü attı.
İlerleyen dakikalarda Min-Jae'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, maçı 3-1 kaybetti.
Sezonun başında Vitor Pereira tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilen Rossi, sezonun ikinci devresinde teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal tarafından UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosundan çıkarıldı.
2022 yılında kulüpten yapılan açıklamada Rossi'nin bonservisinin Los Angeles'tan alındığını açıkladı
Rossi, Fenerbahçe'nın son oynadığı Gaziantep FK maçında da, galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı.
Rossi, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 3 gol 5 asist üretti.
Yıldız isim tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, 3 gol 10 asistle oynadı.