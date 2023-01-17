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Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi'nin adı bir süredir Flamengo ile anılıyordu. Brezilya kulübünden, Diego Rossi'nin transferine ilişkin önemli bir bilgi geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 11:21
Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin peşini bırakmıyor.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Joao Gomes'i 17 milyon euroya Wolverhampton'a satan Flamengo'nun yöneticisi Marcos Braz, Gerson'u kadrosuna katıp, kaleci Agustin Rossi ile de bir anlaşma imzalamıştı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Sevilla ile sözleşmesi sona eren Isco'yu transfer etmek için girişimlerini sürdüren Flamengo'nun yöneticisi yıl sonuna kadar 2 yıldız transfer daha yapacaklarını söyledi.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

"FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK DEĞİL"
Marcos Braz bunlardan birinin Facundo Torres diğerinin ise Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi olduğunu da vurguladı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Brezilya basını, Rossi'nin Fenerbahçe'nin kadro planlarında öncelikli olmadığını, bu nedenle Flamengo'ya transferinin mümkün olduğunu yazdı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

DIEGO ROSSI KİMDİR?
Yıldız ismin tam adı Diego Martín Rossi Marachlian'dır.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Rossi, 5 Mart 1998'de doğdu.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Sarı lacivertli futbolcu, Montevideo'da dünyaya geldi.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Rossi, Uruguay Milli Takımı'nda da zaman zaman görev alıyor.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

14 Aralık 2017 tarihinde MLS'de yer alan Los Angeles takımına transfer oldu.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

4 Mart 2018 yılında ilk lig maçına Seattle Sounders karşısında çıktı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Rossi, bu maçın 11.dakikasında Los Angeles formasıyla ilk golünü attı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

2019-2020 sezonunda MLS gol kralı oldu.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

1 Eylül 2021 tarihinde satın alma opsiyonuyla birlikte Los Angeles'tan 1 yıllığına kiralandı Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 4. hafta oynanan Sivasspor maçında çıktı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

90 dakika sahada kaldı. İlk asistini Giresunspor ile oynanan 6. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'na yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı. İlk golünü ise Hatayspor ile oynanan 7. hafta maçında attı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Ligin 8. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta Diego Rossi, Berisha ve Gustavo'ya asist yaptı. 67. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Ligin 9. haftasında oynanan Trabzonspor maçında 3. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımının maçtaki tek golünü attı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

İlerleyen dakikalarda Min-Jae'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, maçı 3-1 kaybetti.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Sezonun başında Vitor Pereira tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilen Rossi, sezonun ikinci devresinde teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal tarafından UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosundan çıkarıldı.

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

2022 yılında kulüpten yapılan açıklamada Rossi'nin bonservisinin Los Angeles'tan alındığını açıkladı

Diego Rossi Fenerbahçe'den Flamengo'ya transfer olacak mı? Karar çıktı!

Rossi, Fenerbahçe'nın son oynadığı Gaziantep FK maçında da, galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı.

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