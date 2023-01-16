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Zoru başardık

Portekizli hoca, Zor bir virajı döndüklerini söyledi. Jorge Jesus, "Böyle zor bir atmosferde kazanmak zordu bunu başardık. Kazanmayı hak ettik" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Zoru başardık

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli hoca "İyi bir takıma karşı oynadık. Harika oyunculara sahipler. Biri de Markovic. 19 yaşında Benfica'ya transfer etmiştim. 1 yıl sonra 40 milyon euro'ya Liverpool'a gitti. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Burada kazanmak kolay değil. Galibiyet önemli" dedi. Kazanmayı hak ettiklerini de sözlerine ekleyen sarı lacivertli çalıştırıcı "2- 1'lik skorun adil olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.


'SAMET ÇOK İYİ OYNADI'
Maç öncesi övdüğü yeni transfer Samet Akaydın'ın performansına karşılaşma sonrası da değinen tecrcbüle hoca "Samet Akaydın bugünkü performansıyla onu neden çok istediğimi kanıtladı. Adana Demirspor'a karşı oynadığımız maçta kalitesini görünce çok şaşırmıştım. Başkanımızdan Samet'i istedim. Bugün de çok iyiydi" dedi. Jesus, Arda Güler'i beğendiğini de sözlerine ekledi.

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