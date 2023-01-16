Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de işlerin artık iyi gitmediğini Valencia'nın attığı golün ardından sevinmemesiyle gördük! Hep takımdaki her oyuncuyu çok iyi kullanıyor dediğimiz Jesus, sanırım düşündüğümüz kadar adaletli değil! Bu duruma çok üzüldüğümü söylemek isterim!
Sarı-lacivertliler üzerindeki ölü toprağını atmak için; seri galibiyetler almak zorunda... Attığı gole sevinmeyen sadece Valencia mı? Bir de yedek kulübesine bakın lütfen! Takımın ayarları iyice kaçmış. Ne atılana sevinen ne de yenen gole üzülen var!
Arda Güler "hoca yemeye" devam edecek gibi görünüyor. Bundan önceki teknik direktörler; hep hazır olmadığını savunuyordu. Oysa o her sahaya çıktığında, oynadığı futbolla, sadece bize değil; bütün futbol dünyasına, "Ben hazırım" mesajını verdi.
Hoca kısmını anlamak zor vesselam! Elinde böyle bir değer varken, yanında oturtmanın mantığını çözemedim, çözemeyeceğim. Arda oyuna girince ve daha önemlisi rakip 10 kişi kalınca Fenerbahçe'nin daha etkili olduğu dakikalar başladı.
Attığı gole sevinmeyen Valencia'nın attığı gole bu kez yedek kulübesi pek sevindi! Birisi Jesus'a, "kreatif oyuncu" kullanma klavuzu vermeli. Sadece koşan, basan, pres yapan oyuncularla ligin sonunu getirmesi zor görünüyor.
Bu galibiyet tutunma adına önemli lakin şampiyonluk için yetmez. Transfer sezonunu eksikleri tamamlamak, yaraları sarmak için önemli. Umarım gereken yapılır ve sezonun ikinci yarısında kuvvetli bir Fenerbahçe izleriz.
ERMAN TOROĞLU - ARDA'SIZ İŞİ ZORDU
Arda Güler oyuna girmeseydi Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Topla her buluşmasında doğru işler yaptı. Fenerbahçe orta sahasında Arda Güler kalitesinde futbolcu yok. Antrenmanla oyuncunu dolduramazsın. Oynatarak doldurursun.
Yarım saat oynat, 45 dakika oynat. Tamam 90 dakika oynatma. 45 dakika oynat. Oynattığın oyuncu kim Mert Hakan. Arda Güler bildiğin farklı, Fenerbahçe'nin oyun şeklini değiştirdi. Saha içinde oynarken rakipten bu çocuğa dalıp da bunu yapanı da duman edecek hakem.
Crespo hiçbir şey yapmadı. Artık Jesus da bazı şeyleri görecek. Fenerbahçe bugün ipten döndü. Şöyle bir yarım saat izlediğin zaman 'Bu Fenerbahçe'den bir şey olmaz' dersin.
1-0 öndeyken de oynamıyordu Fenerbahçe. Sana 1-0 öndeyken topu götürecek adamın var mı? Arda Güler. Arda Güler iyi yerlerden top almaya başladı. Arkadaşları da ona topu veriyorlar çünkü daha iyi kullanabileceğini biliyorlar. Arda arkadaşlarının da güvenini kazanmış. Fenerbahçe, Arda Güler'i oyuna almasaydı işi çok zordu.
Valencia'nın attığı gol kaçırdığından daha zordu. Ferdi'nin bugün gene canı çıktı. Biyonik bir adam gibi Ferdi. Tamam Ferdi'n var da iyi bir şeylerin de olacak. Adama yardımcı olacak futbolcuların da olacak. Mert Hakan konuşmaktan, artistlik yapmaktan başka bir şey yapmadı.
REHA KAPSAL - STRATEJİ
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı kötü oyunu ve aldığı mağlubiyet sonrasında Jorge Jesus doğal olarak ilk 11'den 5 ismi değiştirdi. Sarı-lacivertliler, Gaziantepspor karşısında topu kontrol etse de oyunu kontrol edemedi.
İlk yarının net saha içi görüntüsü buydu. Attıkları golden sonra rakibe hem merkezden hem kenardan hem de duran toplardan çok pozisyon verdiler.
Jorge Jesus'un sezon başından beri en önemli yaptığı şey, kısa yoldan golü bulmak adına güçlü pres anlayışıydı. Kötü gittiği maçlarda o pres kurgusunu yapamamasının etkisi vardı.
Dün çıkan 11'in çok becerikli olmaması, üretememesi, ortaya kalite koyamaması sebebiyle sarı-lacivertliler gol pozisyonu bulmakta sıkıntı yaşadılar. Oyun dengesizliğiyle beraber, çok gelgit yaşayan, kontrolsüz, savruk oyun felsefesi bir an önce Jesus tarafından değiştirilmeli.
Alioski istekli ama yetersiz. Crespo formsuz. Emre Mor bir var bir yok. Batshuayi, Emre ile beraber hem dağınıklar hem de oyun bilgileri, teknikleri eksik. Mert Hakan hazır değil. Bu gel-gitli oyuna ayak uyduracak fiziksek kaliteye sahip değil.
İlk devre Mert Hakan, Emre Mor, Arao ve Crespo dörtlüsünün şutu yok. Gaziantepspor'un 10 kişi kalmasından sonra oyuna Arda Güler ve Lincoln girince işle değişti. Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu, derinlemesine savunma yapan Gaziantep takımına karşı pozisyon üretebildiler.
Jorge Jesus'un oyuncu değişikliklerinde 70. dakikayı beklemesine gerek yoktu. Daha önce hamlelerini yapmalıydı. Mert Hakan ve Emre Mor'un ilk 11 çıktığı bir takımda Arda Güler banko oynar. Valencia 2 attı, 2 tane net kaçırdı. Fenerbahçe hücumunun yüzde 50'si.
Sarı-lacivertliler için bir önemli konu da Dünya Kupası öncesi güçlü oyunu sergileyememeleri kadar saha içi disiplinlerinin de kaybolması. Eski havaları, enerjileri yok. Hatta gazı kaçmış bile denebilir.
Böylesine zor bir deplasmanda, çok iyi oynanmadan alınan galibiyet takımın moralini, öz güvenini yeniden kazanması için önemli. Jesus'un takımın hem mental hem teknik taktik sorunlarını çözmesi gerekir.
Onun sergileyeceği bu beceri ve performans, takımın şampiyonluk yarışında olup olmayacağını gösterecektir. Teknik adamlıkta işler iyi giderken değil kötü giderken strateji belirlemek çok önemlidir.