Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Arda Güler "hoca yemeye" devam edecek gibi görünüyor. Bundan önceki teknik direktörler; hep hazır olmadığını savunuyordu. Oysa o her sahaya çıktığında, oynadığı futbolla, sadece bize değil; bütün futbol dünyasına, "Ben hazırım" mesajını verdi.