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Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 07:37
Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - NEDEN SEVİNMEDİ?

Fenerbahçe'de işlerin artık iyi gitmediğini Valencia'nın attığı golün ardından sevinmemesiyle gördük! Hep takımdaki her oyuncuyu çok iyi kullanıyor dediğimiz Jesus, sanırım düşündüğümüz kadar adaletli değil! Bu duruma çok üzüldüğümü söylemek isterim!

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertliler üzerindeki ölü toprağını atmak için; seri galibiyetler almak zorunda... Attığı gole sevinmeyen sadece Valencia mı? Bir de yedek kulübesine bakın lütfen! Takımın ayarları iyice kaçmış. Ne atılana sevinen ne de yenen gole üzülen var!

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Arda Güler "hoca yemeye" devam edecek gibi görünüyor. Bundan önceki teknik direktörler; hep hazır olmadığını savunuyordu. Oysa o her sahaya çıktığında, oynadığı futbolla, sadece bize değil; bütün futbol dünyasına, "Ben hazırım" mesajını verdi.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Hoca kısmını anlamak zor vesselam! Elinde böyle bir değer varken, yanında oturtmanın mantığını çözemedim, çözemeyeceğim. Arda oyuna girince ve daha önemlisi rakip 10 kişi kalınca Fenerbahçe'nin daha etkili olduğu dakikalar başladı.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Attığı gole sevinmeyen Valencia'nın attığı gole bu kez yedek kulübesi pek sevindi! Birisi Jesus'a, "kreatif oyuncu" kullanma klavuzu vermeli. Sadece koşan, basan, pres yapan oyuncularla ligin sonunu getirmesi zor görünüyor.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bu galibiyet tutunma adına önemli lakin şampiyonluk için yetmez. Transfer sezonunu eksikleri tamamlamak, yaraları sarmak için önemli. Umarım gereken yapılır ve sezonun ikinci yarısında kuvvetli bir Fenerbahçe izleriz.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - ARDA'SIZ İŞİ ZORDU

Arda Güler oyuna girmeseydi Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Topla her buluşmasında doğru işler yaptı. Fenerbahçe orta sahasında Arda Güler kalitesinde futbolcu yok. Antrenmanla oyuncunu dolduramazsın. Oynatarak doldurursun.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Yarım saat oynat, 45 dakika oynat. Tamam 90 dakika oynatma. 45 dakika oynat. Oynattığın oyuncu kim Mert Hakan. Arda Güler bildiğin farklı, Fenerbahçe'nin oyun şeklini değiştirdi. Saha içinde oynarken rakipten bu çocuğa dalıp da bunu yapanı da duman edecek hakem.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Crespo hiçbir şey yapmadı. Artık Jesus da bazı şeyleri görecek. Fenerbahçe bugün ipten döndü. Şöyle bir yarım saat izlediğin zaman 'Bu Fenerbahçe'den bir şey olmaz' dersin.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

1-0 öndeyken de oynamıyordu Fenerbahçe. Sana 1-0 öndeyken topu götürecek adamın var mı? Arda Güler. Arda Güler iyi yerlerden top almaya başladı. Arkadaşları da ona topu veriyorlar çünkü daha iyi kullanabileceğini biliyorlar. Arda arkadaşlarının da güvenini kazanmış. Fenerbahçe, Arda Güler'i oyuna almasaydı işi çok zordu.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Valencia'nın attığı gol kaçırdığından daha zordu. Ferdi'nin bugün gene canı çıktı. Biyonik bir adam gibi Ferdi. Tamam Ferdi'n var da iyi bir şeylerin de olacak. Adama yardımcı olacak futbolcuların da olacak. Mert Hakan konuşmaktan, artistlik yapmaktan başka bir şey yapmadı.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - STRATEJİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı kötü oyunu ve aldığı mağlubiyet sonrasında Jorge Jesus doğal olarak ilk 11'den 5 ismi değiştirdi. Sarı-lacivertliler, Gaziantepspor karşısında topu kontrol etse de oyunu kontrol edemedi.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İlk yarının net saha içi görüntüsü buydu. Attıkları golden sonra rakibe hem merkezden hem kenardan hem de duran toplardan çok pozisyon verdiler.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Jorge Jesus'un sezon başından beri en önemli yaptığı şey, kısa yoldan golü bulmak adına güçlü pres anlayışıydı. Kötü gittiği maçlarda o pres kurgusunu yapamamasının etkisi vardı.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Dün çıkan 11'in çok becerikli olmaması, üretememesi, ortaya kalite koyamaması sebebiyle sarı-lacivertliler gol pozisyonu bulmakta sıkıntı yaşadılar. Oyun dengesizliğiyle beraber, çok gelgit yaşayan, kontrolsüz, savruk oyun felsefesi bir an önce Jesus tarafından değiştirilmeli.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Alioski istekli ama yetersiz. Crespo formsuz. Emre Mor bir var bir yok. Batshuayi, Emre ile beraber hem dağınıklar hem de oyun bilgileri, teknikleri eksik. Mert Hakan hazır değil. Bu gel-gitli oyuna ayak uyduracak fiziksek kaliteye sahip değil.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İlk devre Mert Hakan, Emre Mor, Arao ve Crespo dörtlüsünün şutu yok. Gaziantepspor'un 10 kişi kalmasından sonra oyuna Arda Güler ve Lincoln girince işle değişti. Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu, derinlemesine savunma yapan Gaziantep takımına karşı pozisyon üretebildiler.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Jorge Jesus'un oyuncu değişikliklerinde 70. dakikayı beklemesine gerek yoktu. Daha önce hamlelerini yapmalıydı. Mert Hakan ve Emre Mor'un ilk 11 çıktığı bir takımda Arda Güler banko oynar. Valencia 2 attı, 2 tane net kaçırdı. Fenerbahçe hücumunun yüzde 50'si.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sarı-lacivertliler için bir önemli konu da Dünya Kupası öncesi güçlü oyunu sergileyememeleri kadar saha içi disiplinlerinin de kaybolması. Eski havaları, enerjileri yok. Hatta gazı kaçmış bile denebilir.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Böylesine zor bir deplasmanda, çok iyi oynanmadan alınan galibiyet takımın moralini, öz güvenini yeniden kazanması için önemli. Jesus'un takımın hem mental hem teknik taktik sorunlarını çözmesi gerekir.

Spor yazarları Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Onun sergileyeceği bu beceri ve performans, takımın şampiyonluk yarışında olup olmayacağını gösterecektir. Teknik adamlıkta işler iyi giderken değil kötü giderken strateji belirlemek çok önemlidir.

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