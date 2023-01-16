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Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 08:53
Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL: SAGAL'IN KIRMIZISI İŞİNE YARADI

F.Bahçe'nin Gaziantep'te hem moral açısından hem de iddiasını devam ettirmek için mutlak kazanması gerekiyordu.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

8. dakikada Ertuğrul Ersoy ve Günay'ın müşterek hatalarından F.Bahçe erken bir skor avantajı yakaladı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu dakikadan sonra Gaziantep daha riskli oynayacağından F.Bahçe istediği saha içi ortamını bulmuştu.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ama bunu değerlendirecek bir ofansif organizasyon yapamıyor, pas hataları gündeme geliyordu.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakip de bayağı tehditkâr oynuyordu.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Kitsiou'nun güzel golüyle skora denge geldi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ondan sonra artık F.Bahçe için işler çok zorlaştı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çünkü bundan sonraki dakikalarda gol bulmak için risk alınacaktı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu da rakip için avantaj olacaktı. Ama sahneye Sagal çıktı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Amatörce ikinci sarı kartı görünce saha içi dengeleri tamamen F.Bahçe lehine döndü.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus'tan arka arkaya hamleler geldi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

10'a 11'de bilhassa Rossi sağ önde çok faydalı işler yaptı. Ve uzatma bölümünde Valencia takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı kazandırdı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Valencia F.Bahçe için çok önemli bir santrfor.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Batshuayi ise fizik açıdan çok yetersiz, onun için katkı sağlayamıyor.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk defa oynayan yeni transfer Samet Akaydın görevini yaptı.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Gelelim en önemli gözlemime; F.Bahçe kazandı ama neden Sagal kırmızı görene kadar olumlu bir futbol sergileyemedi.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çünkü teknik direktör Jesus 'Benim bildiğim bildik' diyor.

Ömer Üründül Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sahaya çıkan takım tertibine bakıyorum; uzun zamandır oynamayan Mert Hakan ve Alioski 11'de.

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