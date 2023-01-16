Jesus’tan 5’li rötuş

Fenerbahçe'de derbiye göre ilk onbirde 5 değişiklik yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçında onbirde sahaya çıkan Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Diego Rossi, Joshua King ve Bright-Osayi Samuel'in yerine Gaziantep FK karşısında Enner Valencia, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Ezgjan Alioski ve yeni transfer Samet Akaydın'a şans verdi...



GUSTAVO İLE ZAJC YOK

Galatasaray maçında ilk onbirde sahaya çıkan Fenerbahçeli Gustavo Henrique ile ikinci yarıda oyuna giren Miha Zajc, Gaziantep'te 21 kişilik kadroda yer almadı. İki oyuncunun neden kadroya alınmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı... Gustavo Henrique derbide son derece kötü bir performans ortaya koymuştu.