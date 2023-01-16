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Fenerbahçe'den sıcak takip

Valencia ile öne geçen Kanarya, Kitsiou’ya yakalandı. Jesus’un hamleleri sonrası tekrar sahne alan Valencia ‘3 puanı’ getirdi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'den sıcak takip

SPOR Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek yara sardı: 2-1... Çekişmeli maçta sarı-lacivertliler 8. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle öne geçti. Kaleci Günay ile stoper Ertuğrul'un anlaşmazlığını iyi değerlendiren Ekvadorlu yıldız araya sızıp, topu boş kaleye gönderdi. Gaziantep FK 55'te Kitsiou'nun müthiş golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi ikinci golü ararken, Sagal'ın 70'te ikinci sarıdan atılması dengeleri değiştirdi.

SON BÖLÜMDE MÜTHİŞ BASKI
Jorge Jesus'un da yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası tekrar üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, kurduğu müthiş baskı sonrası Enner Valencia'nın 90+1'de attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Son 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, puanını 38 yapıp lider Galatasaray ile farkı yeniden 4'e indirdi. Ezeli rakibine 'peşindeyim' mesajı yolladı. Gaziantep ise 19 puanda kaldı. Fenerbahçe gelecek hafta Hangi Kredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

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