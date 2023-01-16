Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda Gaziantep'i mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus yönetimden flaş bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 11:26
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Süper Lig'de ilk devre sona erdi.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Gaziantep deplasmanına çıkan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Mücadelede yeni transfer Samet Akaydın da forma giydi.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi yeniden gaza bastı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Transferde Jorge Jesus'un rapoları doğrultusunda ilerleniyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Sarı-lacivertli heyet son günlerde görüşmelerini sıklaştırmaya başladı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Kanarya'da Altay Bayındır sezona kötü başlamıştı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Peş peşe yediği hatalı gollerden sonra ağır eleştiriler almasıyla birlikte son Galatasaray maçının ardından tribünle bağı iyice kopma noktasına gelmişti.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Altay Bayındır, için krediler tükenmek üzere.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR YERİNE FLAŞ İSİM

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır'a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Bununla birlikte hızla arayışa geçen Ali Koç ve heyeti turnayı gözünden vurmak üzere.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Inaki Pena Fenerbahçe ile görüşmeye sıcak baktı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

FENERBAHÇE INAKI PENA'NIN PEŞİNDE

Barcelona forması giyen Inaki Pena istediği forma şansını bulamadığı için sözleşme yenilemeye sıcak bakmadı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe heyetinin İspanya'ya gidip ilk görüşmeyi yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Akşam'ın haberine göre bu sezon 210 dakika süre alan tecrübeli kaleci kalesinde sadece 5 gol gördü.

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