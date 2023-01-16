Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR YERİNE FLAŞ İSİM



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır'a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öğrenildi.