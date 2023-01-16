Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray...

Süper Lig'de ilk devre sona erdi.
Süper Lig'de ilk devre sona erdi.
Gaziantep deplasmanına çıkan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelede yeni transfer Samet Akaydın da forma giydi.
Süper Lig'de ilk devre sona erdi.
Gaziantep deplasmanına çıkan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Mücadelede yeni transfer Samet Akaydın da forma giydi.
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi yeniden gaza bastı.
Transferde Jorge Jesus'un rapoları doğrultusunda ilerleniyor.
Sarı-lacivertli heyet son günlerde görüşmelerini sıklaştırmaya başladı.
Kanarya'da Altay Bayındır sezona kötü başlamıştı.
Peş peşe yediği hatalı gollerden sonra ağır eleştiriler almasıyla birlikte son Galatasaray maçının ardından tribünle bağı iyice kopma noktasına gelmişti.
Altay Bayındır, için krediler tükenmek üzere.
ALTAY BAYINDIR GİDİYOR YERİNE FLAŞ İSİM
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır'a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öğrenildi.
Bununla birlikte hızla arayışa geçen Ali Koç ve heyeti turnayı gözünden vurmak üzere.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Inaki Pena Fenerbahçe ile görüşmeye sıcak baktı.
FENERBAHÇE INAKI PENA'NIN PEŞİNDE
Barcelona forması giyen Inaki Pena istediği forma şansını bulamadığı için sözleşme yenilemeye sıcak bakmadı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe heyetinin İspanya'ya gidip ilk görüşmeyi yapması bekleniyor.
Akşam'ın haberine göre bu sezon 210 dakika süre alan tecrübeli kaleci kalesinde sadece 5 gol gördü.