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Fenerbahçe'de Samet Akaydin sahne aldı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin, ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Jorge Jesus, 4'lü savunma düzeninde Szalai'nin yanında 28 yaşındaki stopere ilk 11'de şans verdi. 90 dakika sahada kalan Samet, ilk maçında performansıyla geçer not aldı. Savunmada takım arkadaşlarına uyum sağlayan Samet zaman zaman hücumlara da destek verdi. 54 pasında yüzde 80 isabet oranı yakalarken; 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Samet Akaydin sahne aldı

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Jorge Jesus, 4'lü savunma düzeninde Szalai'nin yanında 28 yaşındaki stopere ilk 11'de şans verdi. 90 dakika sahada kalan Samet, ilk maçında performansıyla geçer not aldı. Savunmada takım arkadaşlarına uyum sağlayan Samet zaman zaman hücumlara da destek verdi. 54 pasında yüzde 80 isabet oranı yakalarken; 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

İKİ TOPU UZAKLAŞTIRDI
Önemli müdahalelere imza atan Samet, savunmada başarılı performans gösterdi. 2 top kapma ve 2 uzaklaştırma yaptı. Gaziantep'in 1 şutunu engelleyen 28 yaşındaki stoper, ayrıca 1 de pas arasıyla maçı tamamladı.

İKİ TOPU UZAKLAŞTIRDI
Önemli müdahalelere imza atan Samet, savunmada başarılı performans gösterdi. 2 top kapma ve 2 uzaklaştırma yaptı. Gaziantep'in 1 şutunu engelleyen 28 yaşındaki stoper, ayrıca 1 de pas arasıyla maçı tamamladı.

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