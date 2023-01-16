Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak ilk yarının son haftasını kayıpsız kapattı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia kaydetti.
Fenerbahçe adına maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.
Mücadeleye yedek başlayan 17 yaşındaki yıldız, 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Genç futbolcu, oyunda kaldığı süre içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin çehresini değiştirdi.
Uzatma dakikalarıyla birlikte 18 dakika sahada kalan Arda, 33 kez topla buluştu.
Bu rakamın 90 dakika oynayan bazı oyunculardan yüksek olması dikkat çekti.
Yüzde 93 pas isabeti yakalayan Arda Güler'in çektiği şutu Gaziantep kalecisi Günay Güvenç köşeden çıkarmayı başardı.
Geldiğinden bu yana gerek taraftardan büyük destek gören ve her kararı onaylanan Jorge Jesus, özellikle sosyal medyada Gaziatep FK maçından sonra Arda Güler'e yeterli şans tanımadığı için ilk kez açık açık eleştirildi.
Maç sonrası Jorge Jesus'un "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi" demesi de tepki gördü.
Portekizli teknik adam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi.
Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik.
Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti.
Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi'ydi.
Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti.
O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor.
Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Arda Güler ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Arda Güler sakatlığını atlattıktan sonra Hatayspor ve Galatasaray maçı kadrolarına alındı.
TAM HAZIR OLMADAN OYNATMAK İSTEMEDİ
Jorge Jesus'un genç yıldızı hazır hale getirmeden oynatmak istemeği öğrenildi.
HOCASINA GÜVENİYOR
Ajansspor'un haberine göre; Arda Güler'in hocası Jorge Jesus'a güvendiği aktarıldı.
Arda Güler'in annesinin hastalığı döneminde kendisine destek veren ve Dinamo Kiev maçında gol attıktan sonra kendisini öperek sevgisini gösteren Jesus'a bir tavrı bulunmadığı belirtildi.