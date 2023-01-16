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Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri Arda Güler oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un forma şansı vermediği için eleştirildiği genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:35
Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak ilk yarının son haftasını kayıpsız kapattı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Fenerbahçe adına maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Mücadeleye yedek başlayan 17 yaşındaki yıldız, 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Genç futbolcu, oyunda kaldığı süre içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin çehresini değiştirdi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Uzatma dakikalarıyla birlikte 18 dakika sahada kalan Arda, 33 kez topla buluştu.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Bu rakamın 90 dakika oynayan bazı oyunculardan yüksek olması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Yüzde 93 pas isabeti yakalayan Arda Güler'in çektiği şutu Gaziantep kalecisi Günay Güvenç köşeden çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Geldiğinden bu yana gerek taraftardan büyük destek gören ve her kararı onaylanan Jorge Jesus, özellikle sosyal medyada Gaziatep FK maçından sonra Arda Güler'e yeterli şans tanımadığı için ilk kez açık açık eleştirildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Maç sonrası Jorge Jesus'un "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi" demesi de tepki gördü.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Portekizli teknik adam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi'ydi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Arda Güler ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Arda Güler sakatlığını atlattıktan sonra Hatayspor ve Galatasaray maçı kadrolarına alındı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

TAM HAZIR OLMADAN OYNATMAK İSTEMEDİ

Jorge Jesus'un genç yıldızı hazır hale getirmeden oynatmak istemeği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

HOCASINA GÜVENİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Arda Güler'in hocası Jorge Jesus'a güvendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Arda Güler'in annesinin hastalığı döneminde kendisine destek veren ve Dinamo Kiev maçında gol attıktan sonra kendisini öperek sevgisini gösteren Jesus'a bir tavrı bulunmadığı belirtildi.

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